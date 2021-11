Brereton marca doblete en el Blackburn Rovers ante Peterborough y llega a 16 goles esta temporada

Blackburn Rovers recibe a Peterborough este miércoles en Ewood Park, por la 19ª fecha de la English Football League Championship (EFL), la Segunda División de Inglaterra.

El delantero Ben Brereton Díaz arrancó entre los titulares del dueño de casa y a los 35 minutos de juego marcó el 2-0 parcial a favor de su escuadra, luego de recibir solo frente al arco un pase de su compañero Tyrhys Dolan.

35: #Rovers 2-0 #PUFC 👏 Dolan does brilliantly to dispossess Thompson in his own area and squares it to the Chilean forward who taps in! #ROVvPET 🔵⚪️ https://t.co/fl1jv0PK8F

Primero anotó Harry Pickering (16’), mientras que a los 45’, antes del descanso, Darragh Lenihan puso el 3-0.

Ya en el complemento, “Big Ben” repitió a los 60’, después de recibir una amarilla a los 53’, llegando a 16 goles esta temporada en el Blackburn Rovers, el máximo anotador de su escuadra y el segundo de la Championship, por detrás del serbio del Fulham Aleksandar Mitrovic (21).

Tras su brillante jornada, fue reemplazado a los 61’ por el alemán Reda Khadra.

60: #Rovers 4-0 #PUFC



Another assist for Rothwell, who wins the ball in midfield before playing through Brereton Diaz, he finishes for his second of the night!#ROVvPET 🔵 ⚪️ https://t.co/o0zTB8sZNs