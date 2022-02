Blackburn Rovers informa que Ben Brereton se perderá el próximo partido por lesión en el tobillo

Blackburn Rovers informó este jueves que el delantero Ben Brereton se perderá el partido del fin de semana ante Millwall, luego de la lesión que sufrió el pasado lunes.

Según confirmó el técnico Tony Mowbray, el atacante de la Selección Chilena se torció el tobillo , descartándolo definitivamente para el próximo compromiso.

🤕 Tony Mowbray has confirmed that Ben Brereton Diaz twisted his ankle on Monday and will definitely miss this weekend's game against Millwall.#Rovers 🔵 ⚪️ pic.twitter.com/zjjMgVlK81