Caszely cree que Argentina no irá a Calama: "ANFP pesa menos que paquete de cabritas en la Conmebol"

El histórico delantero de La Roja ve difícil que el próximo partido por las Clasificatoria se dispute en el Estadio Zorros del Desierto.

Las Clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 se reanudan el próximo año y el siguiente desafío de la Selección Chilena es nada menos que Argentina.

Es por esto que todos los esfuerzos de la ANFP se centran en trasladar el duelo ante la Albiceleste al Estadio Zorros del Desierto, en Calama , algo que para el presidente del organismo, Pablo Milad, existe una probabilidad “bastante alta” .

Sin embargo, el histórico delantero de La Roja Carlos Caszely no comparte esa idea y lanzó una dura crítica al ente rector de nuestro fútbol.

“No sean ilusos, Argentina no va a ir nunca a Calama. No olviden lo penoso que fue el partido de Brasil con Argentina cuando entraron jugadores falsificando cosas y no pasó nada, porque son equipos muy poderosos. Yo digo que no vamos a Calama, alguna razón van a dar”, afirmó el “Chino” en conversación con Radio Infinita .

“Chile (ANFP) pesa menos que un paquete de cabritas en la Conmebol, no sean ilusos. Argentina va a mover los hilos con la Conmebol, la Conmebol va a mover los hilos con la FIFA. Yo nunca digo ‘de esta agua no beberé’, pero en un 90% creo que es muy difícil que vayan a jugar allá”, disparó.

En tanto, sobre las posibilidades de La Roja de clasificar al Mundial de Qatar 2022, consideró: “Yo dije que el punto de equilibrio era ganarle a Paraguay y a Ecuador, porque ahí nos íbamos arriba, pero al perder con Ecuador acá se nos pone cuesta arriba, muy difícil”.

“Yo pienso un poco en cómo los chicos están jugando, y hay que luchar hasta el último minuto, meterle mucho empeño y ganas, pero va a ser muy difícil. Porque Argentina, aparte de que ojalá los lleven a Calama, ellos están muy picados con nosotros. No se olviden que les ganamos las dos últimas Copa América y empatamos allá el primer partido. Va a depender mucho del árbitro también, porque el otro día con el árbitro argentino hubo algunos cobros que no me gustaron mayormente y va a ser muy complicado”, cerró.