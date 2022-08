Carlos Chandía: "Sergio Jadue me pidió que perjudicara a Wanderers y a Everton"

El ex árbitro profesional apuntó que esa fue una de las grandes razones por las cual renunció a su cargo en la ANFP.

El ex árbitro profesional, Carlos Chandía, afirmó que Sergio Jadue, ex presidente de la ANFP, le pidió que perjudicara a los clubes Santiago Wanderers y Everton de Viña del Mar.

En diálogo con Inicia Radio, el referí del fútbol chileno fue consultado sobre por qué dejó la dirección de los árbitros en la ANFP. "Yo la dejé en su momento porque evidentemente no podía trabajar con el señor Jadue. Me fui en ese momento porque me pidió derechamente perjudicar a dos clubes".

"Si mal no recuerdo, me pidió perjudicar a Wanderers y a Everton . Entonces, le dije: 'Ellos no estaban con usted cuando quisieron sacar a Harold', puntualizó.

"Bueno, esos eran amigos míos, pero ya no son amigos míos", contestó Jadue, según las palabras del ex árbitro.

De paso, afirmó que "los árbitros nunca supieron, nunca les dije nada hasta después y, curiosamente, en un partido Iquique le ganó a Wanderers, en Iquique, que era algo perfectamente dable; y Coquimbo empató con Everton, en Coquimbo, y (Jadue) me dijo: 'Salió casi perfecto'".

"Llegó a la oficina y me dijo: 'Estuvimos casi bien'", relató Chandía, quien le contestó: "¿Qué casi bien? los árbitros nunca supieron lo que usted me pidió".

"Cuando me dice que, después con el tiempo, quiere entrar nuevos árbitros y nuevos instructores, me dijo que trabajaran conmigo, que estaba trabajando muy solo. 'Yo no trabajo solo, tengo a mi equipo. En ese tiempo trabajaba con Cristian Julio y con Juan Reyes'", complementó.

En esa línea, agregó que fue llamado a la oficina de Jadue, quien le explicó que había un nuevo equipo para apoyarlo, lo cual no fue del agrado de Chandía, quien terminó por renunciar .

"No trabajo con ellos, así que me voy al tiro, renuncio. Me da lo mismo, me voy. Si no quiere pagarme, no me pague, pero me voy al tiro. Me voy de inmediato", apuntó.

Cabe mencionar que, en un comienzo, Carlos Chandía manifestó que junto Wanderers, el perjudicado -a petición de Jadue- debía ser Coquimbo; pero más tarde precisó sus palabras, afirmando que en realidad se trataba de Everton.