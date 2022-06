Caso Byron Castillo: cuándo se conoce el fallo de la FIFA que podría llevar a Chile a Qatar 2022

El martes el abogado Eduardo Carlezzo, quien representa a Chile en este caso, entregó detalles y expuso los argumentos que presentó en el marco de la investigación. ¿Qué viene después del fallo?

Crece le expectación por el fallo de la FIFA en torno a la denuncia que presentó Chile en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y del jugador Byron Castillo , a quien se le acusa por una supuesta falsa nacionalidad.

Los fanáticos más optimistas incluso se ilusionan con la posibilidad de que el organismo retire a la Tricolor del Mundial de Qatar 2022 y que su lugar lo tome La Roja , si es que el ente rector determina que a Chile le corresponden los seis puntos de los duelos frente a Ecuador en las Clasificatorias.

¿Cuándo conoceremos esta resolución?

La FIFA anunció que este viernes 10 de junio entregará el fallo por la denuncia de Chile contra la FEF y Castillo, según informaron desde la ANFP .

En primera instancia se había informado que sería el 14 de junio. Sin embargo, el organismo rectificó esa fecha y finalmente será el 10 de junio.

Si bien no existe un horario definido, la FIFA normalmente publica sus veredictos en horas de la mañana de nuestro país.

"Desde el principio Ecuador sabía del pasado de Byron"

El martes el abogado Eduardo Carlezzo, quien representa a Chile en este caso, entregó detalles y expuso los argumentos que presentó en el caso .

Según señaló el abogado, se expusieron hechos y no interpretaciones, realizando un relato casi cronológico de los hitos que pondrían en entredicho la versión del futbolista y que respaldarían la acusación chilena.

En primer lugar, Carlezzo apuntó que el certificado de nacimiento –que según Chile sería falsificado– da cuenta que el jugador nació el 10 de noviembre de 1998 en Playas y sus padres serían colombianos.

Sin embargo, aseguró que existen inconsistencias que habrían sido "apuntadas por los mismos ecuatorianos". Una de ellas, por ejemplo, es que en el certificado no existen huellas dactilares.

Junto con ello, dijo que es importante tomar en cuenta a las ciudades de Tumaco, Colombia, y Playas, Ecuador; las cuales están a 12 horas de distancia.

Certificado de bautismo: La gran prueba que presentó Chile ante la FIFA por el Caso Byron Castillo

"Es una distancia bastante grande cuando pensamos que la familia del jugador es de Tumaco y no sabemos de ningún familiar de él en Playas", acusó Carlezzo, cuestionando por qué la familia estaba en Playas en la fecha del nacimiento de Byron Castillo.

Siguiendo esa línea, dijo que es trascendental su registro oficial en el fútbol ecuatoriano, dado que según un informe técnico del Registro Civil –a raíz de un acuerdo con la Federación Ecuatoriana de Fútbol– apuntó que el ingreso de datos al sistema institucional recién ocurrió el 13 de enero de 2012.

"13 años pasaron para que fuera ingresado (el certificado de nacimiento) en el sistema", puntualizó Carlezzo.

De igual manera, dijo que la falsificación de documentos en Ecuador no es algo nuevo afirmando que "había un sistema consolidado de falsificación de certificados de nacimiento de jugadores ecuatorianos, extranjeros, para registrarse en Ecuador".

Otro de los argumentos detallados fue el término de contrato que tuvo Emelec con el jugador Byron Castillo a raíz de esta situación.

Y también recogió las palabras del vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Carlos Mazur, quien señaló que "es un buen jugador y si de mí dependiese no lo haría jugar por la Selección Ecuatoriana, no correría ese riesgo, no arriesgaría todo lo que estamos haciendo"; eso sumado a la exclusión del jugador del sudamericano Sub 20 por existir problemas con su documentación.

"Desde el principio la Federación sabía del pasado de Byron, tenían toda la historia. Tenían un montón de denuncias y nunca hicieron nada. ¿Será porque el jugador era demasiado bueno para sacarlo?", problematizó.

Además, apuntó que no existe un certificado de nacimiento del jugador en Guayas en el archivo nacional de Ecuador.

¿Qué queda después del fallo?

En caso de que el reclamo de Chile sea desestimado por la FIFA, Carlezzo ya advirtió que apelarán a la Cámara de Apelaciones y que incluso llegarán al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) si es necesario.

“Apelaremos a la Cámara de Apelaciones y si todavía resulta negativo, lo llevaremos al TAS”, expuso el abogado, recalcando que “lo que estamos solicitando, yo por lo menos no recuerdo que haya ocurrido en el fútbol mundial, que es reemplazar a una selección clasificada para el Mundial”.

Previo a estas últimas declaraciones, el abogado apuntó a un eventual escenario desfavorable para Chile, señalando que para la FIFA “la decisión más fácil es mantener todo como está”.

“Puedo decir con toda seguridad que, si tuviéramos más tiempo, si por ejemplo hubiésemos empezado el caso en diciembre o enero, sin tener grupos sorteados, no tengo ninguna duda que tendríamos una decisión favorable para Chile”, expuso el brasileño.