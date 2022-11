Bellerín, lateral español y Catar 2022: “No sé si lograría disfrutar la carga de obreros muertos"

El jugador del Barcelona dijo que, como futbolista, le entristece perderse la Copa del Mundo, pero que una parte de él se alegra, por los miles de muertos que hubo en los preparativos para el Mundial de Catar, que ha sido cuestionado ampliamente por organizaciones de derechos humanos.

El jugador español del Barcelona Héctor Bellerín hizo una crítica pública al Mundial de Fútbol de Catar 2022 que comienza este domingo y que tendrá a su selección intentando llevarse el trofeo. El lateral derecho de 27 años cuestionó las violaciones a los derechos humanos en el país asiático durante los preparativos de la cita planetaria.

Bellerín, quien es vegano desde 2017 y se muestra habitualmente comprometido con las causas sociales, reconoció que le “entristece”, como futbolista, no jugar el mundial con su selección, pero reconoció que parte de él se alegra por la cantidad de obreros que murieron durante la construcción de la distinta infraestructura en Catar.

AFP - Estadio Internacional Khalifa de Doha Lee También > FIFA ratifica que sólo se venderán cervezas sin alcohol en estadios del Mundial de Catar 2022

"Como futbolista no estar en Catar y en la selección es algo que me entristece, pero hay una parte de mí que se alegra. No sé si lograría disfrutar de la carga de las 6.500 personas fallecidas que han participado en el proceso del Mundial de Fútbol. Personas de países como Pakistán o Bangladesh, la mayoría hombres de 30 a 40 años que lo único que buscaban era una vida digna para ellos y para sus familias", dijo Bellerín.

"Al final el fútbol vuelve a ser un poco el reflejo de nuestra sociedad, de la avaricia, del egoísmo y de seguir agrandado todas esas cosas que nos separan y que nos llevan al desencuentro y la desigualdad”, añadió.

Las palabras de @HectorBellerin acerca del Mundial de Qatar 2022: solo nos queda aplaudir 👏🏼, ¡grande! #GQHombresDelAño pic.twitter.com/S65J6MYSdV November 18, 2022

Las palabras del lateral del Barcelona llegaron este viernes, a dos días del inicio de la Copa del Mundo, en la premiación que hizo la Revista GQ en España, que lo reconoció como uno de los hombres del año.

“Para mí la única forma de tirar esta barrera y seguir hacia delante es buscar entre nosotros la humanidad, la empatía, el amor y hacer crecer nuestras comunidades y las redes que confluyen dentro de ella. Y que en una sociedad tan polarizada como la nuestra dejemos de vernos tanto por nuestras condiciones y por nuestras ideas y empecemos a vernos por lo que somos todos, personas”, expresó Bellerín.

Si bien en el mundo del fútbol no ha habido futbolistas que se hayan manifestado en contra del mundial, pero sí algunas estrellas de la música como Dua Lipa, Shakira y Rod Stewart se negaron a participar en la inauguración de Catar 2022.