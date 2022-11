Estos son los países que ya están clasificados a los octavos de final del Mundial de Catar 2022

El sábado 3 de diciembre arranca la ronda de los 16 mejores de la Copa del Mundo, ya en llaves de eliminación directa.

Este lunes 28 de noviembre terminó la segunda fecha de la fase grupal del Mundial de Catar 2022 .

Con sólo un partido por delante, en lo que será el cierre de la fase grupal, los octavos de final comienzan a tomar forma.

Y de los 16 países que animarán la ronda siguiente, ya en llaves de eliminación directa, hasta ahora hay tres que tienen asegurada su presencia.

AFP - Argentina

Recordar que el primero de cada grupo se mide en octavos ante el segundo del grupo que le sigue (1A vs. 2B, 1B vs. 2A, 1C vs. 2D, 1D vs. 2C, etc.)

Estos son hasta ahora los clasificados a octavos de final de Catar 2022: