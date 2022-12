Periodistas ecuatorianos estallan por burlas de Chile: "¿Su mediocridad llega a tanto?"

"Porque no tienen de qué hablar de sus países, viven de Ecuador, han vivido de Ecuador desde el caso de Byron Castillo", alegó uno de los reporteros.

Los periodistas ecuatorianos estallaron por las burlas hechas por hinchas de Chile y Colombia tras la eliminación de "La Tricolor" del Mundial de Catar 2022.

La escuadra ecuatoriana llegó con altas chances de clasificar a octavos de final del certamen, pero desperdició dicha posibilidad al caer inapelablemente ante Senegal y se despidió en primera ronda.

Lo anterior fue un balde de agua fría para la parcialidad ecuatoriana, puesto que tras concretarse la eliminación, hubo una tormenta de memes en redes sociales burlándose de lo ocurrido, haciendo referencia incluso al caso Byron Castillo.

En esa línea, los periodistas Diego Becerra y Patricio Constante realizaron un despacho desde Catar dedicando tiempo para atender las burlas en torno a la eliminación.

"¿En eso han quedado amigos chilenos, colombianos? ¿Hacer leña del árbol caído? ¿Su mediocridad llega a tanto? En lugar de preocuparse por cómo está su proyecto deportivo con sus diferentes selecciones, estos dos días se han dedicado a generar memes, a burlarse lo que ha hecho la Selección Ecuatoriana de fútbol que acá ha hecho historia, porque ya se metió en un récord de las Copas del Mundo siendo el primer país que le gana a un anfitrión, dominando a una Selección que siempre está peleando todos los mundiales como es la de Países Bajos", cuestionó Becerra.

En esa línea, dijo que "ustedes se han dedicado solo a burlarse de una selección que ha dejado muy alto el nombre de la Conmebol y el fútbol sudamericano".

Sin embargo, Constante fue más irónico, señalando que "por una parte me encanta, porque los colegas chilenos y colombianos por lo menos tienen para comer . Porque no tienen de qué hablar de sus países, viven de Ecuador, han vivido de Ecuador desde el caso de Byron Castillo, siguen viviendo de Ecuador, tildando como un fracaso un tema que no analizan con cabeza fría".

"La Selección Ecuatoriana dejó maravillado al mundo entero, está en boca de todos, es trending topic y la selección más buscada en Google, por algo será. Todo el mundo que fue injusta la eliminación, que Ecuador merecía más", dijo Becerra, quien siguió la suerte del cuadro de Gustavo Alfaro.