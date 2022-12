Rodrigo de Paul por derrota de Argentina ante Arabia Saudita en el debut: "Fue sumamente positiva"

El volante argentino reconoció que la presión que supone jugar un Mundial con Argentina le ha impedido disfrutar durante la primera fase de la competición.

El mediocampista argentino Rodrigo De Paul consideró este viernes, en la víspera del duelo ante Australia en octavos de final del Mundial, que la derrota del debut ante Arabia Saudita tuvo hasta un efecto "positivo" y sirvió para unir al plantel.

Argentina perdió 2-1 ante Arabia Saudita y quedó contra las cuerdas en el grupo C, que terminó ganando gracias a sus triunfos después por 2-0 sobre México y Polonia.

" Fue sumamente positiva (la derrota del debut). Nos encontramos en una situación a la que no estábamos acostumbrados, hacía mucho que no perdíamos. Ahí se ve un poco el carácter, qué tipo de grupo somos. Era un momento para levantarnos entre nosotros, para entender que era una situación particular", comentó en una conferencia de prensa al ser preguntado sobre el valor como revulsivo de aquella primera derrota.

"No es una Copa del Mundo fácil. Alemania y Bélgica han quedado fuera, España lo tuvo también difícil. Nosotros hemos terminado líderes de grupo y hay que darle un valor muy grande. Obviamente fueron días duros y viéndolo hoy creo que fue positivo", añadió.

De Paul reconoció que la presión que supone jugar un Mundial con Argentina le ha impedido disfrutar durante la primera fase de la competición.

"Al principio no disfruté, me costó sobre todo por ese golpe que tuvimos (la derrota inicial). Con México tampoco porque el equipo tenía que ganar. Con Polonia, un poquitito. Recién ayer fue el primer día que pude disfrutar, que vi los partidos tranquilo", indicó.

"Estuve con los chicos tomando mate y vimos a la familia. Estoy disfrutando a mi manera. Más frío, seguro que le daré mucho más valor. La vida son momentos y me llevaré muchos momentos de aquí. Hoy es tanta la responsabilidad, las ganas de hacer felices a los argentinos, que no nos permite disfrutar del todo", afirmó.

Australia se presenta con el cartel de víctima al duelo, aunque De Paul espera un partido muy físico y para nada sencillo.

"Es un equipo muy rápido, que hace mucho hincapié en los jugadores por afuera. Gente alta, centrales altos, no tenemos que hacer faltas cerca del área. Debemos estar atentos. Ellos tienen extremos sumamente rápidos, es la carta que tienen ellos, saliendo de contra. Debemos estar muy atentos en esa parte del campo para no quedar mal parados", analizó el jugador del Atlético de Madrid.