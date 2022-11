Se acabó la ilusión Tricolor: Senegal gana en el cierre del Grupo A y Ecuador se despide del Mundial

Al elenco sudamericano le bastaba con un empate para avanzar a los octavos de final de la Copa del Mundo.

Ecuador le dijo adiós al Mundial de Catar 2022 este martes luego de perder 2-1 frente a Senegal en el Estadio Internacional Khalifa, Municipio de Rayán, en el cierre del Grupo A.

A la Tricolor le bastaba con un empate para avanzar a los octavos de final de la Copa del Mundo. Sin embargo, la victoria de los “Leones” instala a los africanos en la ronda de los 16 mejores.

Países Bajos se quedó con el primer lugar del grupo, con siete puntos tras vencer en paralelo a Catar, ya eliminado, mientras que Senegal se quedó con la segunda plaza, con seis unidades.

Ecuador acabó tercero con cuatro positivos y el anfitrión, la peor actuación de un dueño de casa en una Copa del Mundo, se despide del torneo sin sumar.

Senegal se adelantó poco antes del descanso con un penal transformado por Ismaila Sarr (42’) y empató pasada la hora de juego Moisés Caicedo, un resultado que clasificaba a Ecuador, pero dos minutos más tarde, Kalidou Koulibaly acabó con las esperanzas de avanzar de la Tri (70’).

En este partido decisivo, el joven equipo entrenado por Gustavo Alfaro recibió un baño de realismo. Por mucho que haya jugado contra Brasil y Argentina en las clasificatorias, una “final” mundialista es otra cosa. Y Senegal, vigente campeona de África, tiene más experiencia en este tipo de encuentros.

Ningún disparo entre palos en la primera parte

Senegal, al que solo le valía la victoria para clasificarse, comenzó llevando la iniciativa del encuentro y teniendo las primeras dos grandes ocasiones de gol. La primera fue una internada por la izquierda de Ismaila Sarr y su centro lo remató Idrissa Gueye al lateral de la red (2’). En la segunda, Boulaye Dia cruzó demasiado la pelota cuando se encontró solo ante Hernán Galíndez (8’).

Aliou Cissé demostró haber estudiado muy bien a Ecuador y le atacó por las bandas, sobre todo por la derecha, donde Youssouf Sabaly y Iliman Ndiaye, una de las novedades del once inicial, estaban en superioridad ante Pervis Estupiñán.

AFP - Ecuador vs. Senegal

Y en el 18 Senegal tuvo la tercera, en un cuerpeo ganado por Ismaila Sarr a Ángelo Preciado y al pisar área se sacó un derechazo de rosca que salió rozando la escuadra del arco sudamericano.

Ecuador trataba de defenderse conservando la pelota, pero ofensivamente tampoco proponía gran cosa para meter el miedo en el cuerpo a los africanos.

Y justo antes de la pausa le llegó el premio que había merecido Senegal, en otra internada por la izquierda de Sarr, al que derribó Piero Hincapié dentro del área. El penal lo convirtió el propio delantero del Watford, engañando a Galíndez, en el 1-0.

Más ambición en el segundo periodo

En el descanso, Ecuador tenía que cambiar de chip. Ya no tenía nada que defender y no le quedaba otra que marcar. Alfaro asi lo entendió y dejó en el vestuario a Alan Franco y Carlos Gruezo, las dos novedades del once inicial, para meter a Jeremy Sarmiento y José Cifuentes, que nada más comenzar hizo el primer disparo entre palos de la Tri (49’).

Ecuador tomó la iniciativa del juego en la segunda parte, pero le costaba encontrar la manera de hacer daño a la defensa senegalesa hasta que un córner lanzado desde la derecha peinó la pelota Félix Torres y, sólo, en el segundo palo, Caicedo la empujó a la red (68’).

La alegría duró poco a los ecuatorianos, que vieron como un mal rechace de la defensa en una falta lateral, lo aprovechaba Koulibaly para poner de nuevo en ventaja a los africanos (70’).

Ecuador lo intentó hasta el final y Gonzalo Plata tuvo una ocasión en un remate forzado que atajó Edouard Mendy (75’), pero fueron demasiados poco méritos como para soñar con la clasificación.