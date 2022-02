Hasta La Roja salió al baile: Kun Agüero respondió preguntas en Twitter y enloqueció a los usuarios

El argentino Sergio Agüero , quien en diciembre pasado, con 33 años, anunció su retiro del fútbol debido a una arritmia , respondió este martes una serie de preguntas que le realizaron a través de Twitter.

“Bueno, estoy para charlar”, escribió el “Kun” en la red social, desencadenando una ola de preguntas y comentarios, desde usuarios hasta competiciones y cadenas de televisión.

Una de ellas fue justamente realizada por TNT Sports Chile. “¿Podríamos hablar de esta atajada?”, apuntando al “tapadón” de Claudio Bravo tras un cabezazo de Agüero en la final de la Copa América Centenario 2016.

No me la contes 🤦🏽‍♂️ https://t.co/3uf8RjHei9

“No me la contés”, fue la respuesta del retirado futbolista.

Eso sí, Agüero también dejó otras respuestas para el recuerdo.

No lo se , siempre me pregunto que paso , vivir en una villa necesitas suerte lamentablemente. Quizás no estaría hoy aquí 🤷🏽‍♂️ https://t.co/bgEvbKu5mN

Uy porque tan agresivo jeee . No se que fue mi causa porque dejé el futbol . Todavía nadie supo que paso . Pudo haber sido el covid o la dosis . La realidad es que no se . Me paso y ahora me tengo que cuidar . Pero ya tenia algo antes y quizás haya activado no lo se . https://t.co/hH6gw9F9WP