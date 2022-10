Borghi recuerda la final de 2006 que Colo Colo le ganó a la U: "Algunos no querían patear penales"

El “Cacique” se quedó con el título en el Apertura de ese año tras imponerse desde los doce pasos ante su archirrival. El “Bichi” reveló algunos detalles desconocidos de aquella definición.

La final del Torneo de Apertura 2006 es un recuerdo imborrable para Colo Colo . Aquella noche derrotaron en la definición por el título a Universidad de Chile , luego de imponerse en una emocionante tanda de penales.

Claudio Borghi era el director técnico de aquel plantel, uno de los más ganadores del último tiempo en la historia del “Cacique”, con un inédito tetracampeonato y el segundo lugar de la Copa Sudamericana 2006, y que contó con figuras como Matías Fernández, Claudio Bravo, Humberto Suazo y Jorge Valdivia.

El “Bichi” tampoco olvida ese título ante el archirrival, revelando algunos detalles desconocidos –hasta ahora– en conversación con Bolavip .

En esos años el Campeonato Nacional se definía en los playoffs, con una final de ida y vuelta que disputaron albos y azules. El primer partido fue para el Popular (2-1) , mientras que el “Romántico Viajero” ganó la revancha (1-0) , por lo que todo se resolvió desde los doce pasos.

Sin embargo, Borghi reconoce que sintió que el título se les podía escapar. “Fue en el cabezazo de (Marcelo) Salas donde estuvimos más cerca de perder, tenía buen equipo la U. Se nos paralizaron los corazones”, recordó el “Bichi”.

Hasta que llegó la definición a penales, donde Borghi reveló la interna que vivió Colo Colo en ese momento.

“Se acerca el ‘Chano’ Garrido y me dice: ‘Guatón, ¿quién va a patear los penales?’. Fue complejo porque muchos no estaban en condiciones, algunos no querían patear penales y otros estaban cansados o golpeados. Teníamos una pre lista y llegamos a la cancha, los jugadores decían ‘yo no estoy, estoy cansado’ y bueno: ¿Quién va a patear?”, reveló el actual comentarista.

Agencia Uno - Curicó Unido vs. Colo Colo Lee También > Campeonato Nacional 2022: ¿Qué tendría que pasar para que Colo Colo no gane el título este año?

También contó que “(Miguel) Aceval, gran pateador de tiros libres y penales me dice: ‘Claudio, yo quiero el último’. Y no sé si estaba para patear el último, incluso había ingresado, pero el resto es historia”.

Finalmente, reflexionó acerca del espectacular marco de público que tuvo aquella final, comparándolo con el actual escenario. “Ese partido quedó en la memoria de mucha gente y yo quedé muy contento, porque hoy donde no podemos ir a los estadios, o no va la visita o el local juega sin público, en fin. Yo digo ese fue el partido –quizás– que pudo haber más problemas en la historia y no los hubo”, cerró.

Colo Colo se quedó con la copa tras imponerse por 4-2 en los penales, recordados por la ejecución del colombiano Mayer Candelo que tapó Claudio Bravo.