Los conciertos volvieron con todo: Vélez jugará en su cancha con un escenario pegado al arco

El José Amalfitani recibió a Daddy Yankee en Argentina y el mismo recinto ahora se prepara para albergar nuevos shows.

Vélez Sarsfield recibe a Banfield este martes a las 21:30 horas de nuestro país en el Estadio José Amalfitani, por la 23ª fecha de la Liga argentina, y un curioso escenario espera al Fortín en su cancha.

Sucede que, tal como lo hizo en nuestro país, Daddy Yankee también se presentó en Argentina en el marco de su gira de despedida La Última Vuelta World Tour. La leyenda del reggaetón realizó dos shows, el pasado sábado y domingo, en el estadio de Vélez, con más de 40 mil personas por día.

Sin embargo, luego de ambos conciertos, ahora se acerca la esperada presentación de Duki en el mismo recinto, por lo que Vélez se vio obligado a tomar una decisión muy particular: jugará este martes en un estadio irreconocible.

Según una imagen que compartió el usuario de Twitter @alanmusicc, el Fortín recibirá a Banfield con un escenario pegado al campo de juego. Como la estructura quedó justo atrás de uno de los arcos, se colocaron colchonetas en la parte inferior para evitar posibles lesiones.

Velez mañana va a jugar con el escenario este atras, pusieron colchonetas para que no se rompa el cráneo ninguno ,rapi esta en un cumple pic.twitter.com/NZSTG0rqDz — Vélez es mi Vida (@alanmusicc) October 3, 2022

Según explicó el diario argentino Olé , el partido se jugará en estas condiciones debido a que tras los shows del puertorriqueño el pasado fin de semana, este jueves será el turno del trapero argentino, quien se presentará el 6 y 7 de octubre y luego repetirá en noviembre.

Con la fecha de la Liga argentina programada a mitad de semana, no hubo tiempo para desarmar y volver a armar el escenario, por lo que el club dueño de casa optó por esta particular medida para que el partido no sufriera reprogramaciones.

Una situación similar se vive en nuestro país con el Estadio Nacional, donde luego de su reapertura Universidad de Chile sólo pudo disputar un partido en ese recinto –el clásico universitario– antes de la seguidilla de conciertos de Coldplay, Daddy Yankee y los que vienen de Guns N' Roses y Bad Bunny. Eso sin contar las condiciones en que queda el terreno de juego después de cada evento.