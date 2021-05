Lasarte anuncia “un mix” de jugadores para la Copa América: Priorizará la Copa del Mundo

El entrenador de la selección chilena aseguró que intentará darle minutos a los jugadores que no han tenido mucha actividad en el equipo, pese a las palabras de algunos de los líderes de la Roja, que pidieron ir a pelear la Copa América.

El técnico de la selección chilena, Martín Lasarte, anunció que la Roja se presentará en la Copa América con un equipo alternativo. “Un mix”, como lo definió en una entrevista con el sitio web de la FIFA el mismo entrenador, con el objetivo de darle minutos a los jugadores que han tenido menos oportunidades en la selección.

“El gran objetivo es clasificar al mundial. Para la Copa América, a partir de hoy, estamos pensando en un mix, dando tiempo de juego a esos muchachos que aún no han competido por nosotros o lo han hecho muy poco. Eso también se debe a que los necesitaremos muy pronto después para las eliminatorias y, si lo logramos, en la Copa del Mundo. En ese sentido, vemos la Copa América como una solución, no como un problema, y ​​no creemos que tenga un resultado negativo en términos deportivos”, explicó Lasarte.

Hace algunos días, Arturo Vidal, uno de los jugadores más importantes de la Roja, dijo que no le gustaría que se formara un equipo con jugadores de proyección y que la selección “tiene que jugar a ganar donde sea”.

Sin embargo, Lasarte consideró que el clasificar al mundial es “una obligación” y deben preparar ese camino con lo mejor que tiene.

El entrenador uruguayo, que vive sus primeros meses en la selección y aún no debuta en partidos por los puntos, también hizo un análisis de lo que fueron las cuatro primeras fechas de las Eliminatorias al Mundial de Qatar.

“Lo que menos me gustó, o lo que más me preocupó, fueron los goles recibidos en los últimos minutos. Cerrar partidos es muy importante, más aún a este nivel. Lo que más me gustó es que hay una base establecida, una estructura que ha estado allí durante algún tiempo y sigue siendo válida. Hay jugadores que forman la piedra angular del equipo y que están en un nivel muy alto, y serán los abanderados que impulsen nuestro deseo de volver a un mundial”, opinó.

“Por supuesto. Siento que el equipo está en un proceso de renovación, al igual que muchas selecciones del continente en los últimos años. Chile puede haber sido afectado más directamente por esto, pero tiene una cantidad de jugadores que son capaces de ayudarnos a lograr nuestras metas y cumplir en la Copa del Mundo, si clasificamos. Luego hay otros que están en la etapa en la que pueden echar una mano, pero para quienes la Copa del Mundo probablemente aún esté fuera de su alcance”, agregó.