Cristian Garin: "Se me ha hecho horrible jugar tenis, he puesto muchas ganas y no se da"

El tenista chileno Cristian Garin reconoció estar pasando por un mal momento desde el punto de vista anímico, lo que ha repercutido en su desempeño deportivo.

Tras su caída ante Alejandro Tabilo en el ATP Chile Open, el "Tanque" sostuvo que " se me ha hecho horrible jugar tenis , he puesto muchas ganas y no se da. Mañana (viernes) tomaré una decisión en cuanto a mi futuro, ver lo que haré, no vale la pena seguir jugando así".

"Hoy ni siquiera pude dar lo que siento que puedo dar y me da mucha pena", puntualizó.

Y es que abordó sus problemas físicos, señalando que "lo único que quiero es jugar sin preocupación del hombro, paso por muchos altibajos, siempre estoy esperando que llegue algún dolor, más que dolor termina siendo molestia".

"Pasé por muchas cosas, en esta pretemporada no hice una buena parte física", dijo Garin, quien precisó que "después de Australia me rompí la uña y tuve una cirugía en Miami. No me he podido recuperar bien, han sido meses difíciles ".

"Doy mi 100%, me esfuerzo, aunque la gente cree que no, amo el tenis y me encanta", añadió.

"Es duro emocionalmente en todo sentido, he puesto muchas ganas. Me encanta jugar en casa y me da pena no estar al 100%. Jugar de esta manera me preocupa bastante", subrayó el tenista.