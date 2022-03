Paulucci responde crítica de Boric y recuerda apoyo hace un año: "En las buenas dirán cosas lindas"

El técnico de Universidad Católica conversó con los medios este jueves en conferencia de prensa, apuntando –entre otras cosas– a las críticas del nuevo presidente. “Usó un terminó que no me gustó”, lamentó el DT.

“Fue un desastre”. Con estas palabras el presidente Gabriel Boric, fanático de Universidad Católica , se refirió el lunes en entrevista con las radios de Ibero Americana Radio Chile a la derrota de los cruzados frente a Everton en San Carlos de Apoquindo, la tercera consecutiva en el Campeonato Nacional 2022.

Este jueves el técnico de los franjeados, Cristian Paulucci, conversó con los medios en conferencia de prensa y le respondió al nuevo mandatario.

“Todos estamos en condiciones de poder decir cosas y más cuando se pierde de tener ciertos enojos como hincha, eso nosotros lo entendemos y es lógico por la pasión”, comentó el DT.

Agencia Uno Lee También > Boric envía un mensaje a Paulucci y reconoce: "Espero no renunciar a ver los partidos de la Cato"

“Ojalá que pueda venir al estadio, porque usó un término que no me gustó, que fue 'un desastre'. Se ve que como no viene al estadio no vio el partido y vuelvo a reiterar que nosotros tendríamos que haber sido un justo ganador y si el partido terminaba tres o cuatro a uno era un resultado totalmente lógico, o dos a uno, pero tendríamos que haber sido un justo ganador por las once situaciones claras que tuvimos de gol”, continuó, apuntando a los propios dichos de Boric, quien manifestó que ahora siendo presidente “me gustaría poder ir al estadio en algún momento”.

“Como no vino a estadio, a lo mejor no pudo ver el resumen o todos los goles que nosotros nos erramos y que creamos y cómo jugamos”, agregó.

Eso fue en el aspecto futbolístico, mientras que “por otro lado, no me molesta porque es una persona que más allá del cargo que tenga, es una persona que tiene todo el derecho de opinar, como opinaba antes”, agregó Paulucci, exhibiendo un antiguo mensaje de Boric en Twitter.

Que alegría ver jugar así a la Cato. Que bien nos ha hecho el Pipe Gutiérrez, que lindo Buonanotte con Orellana, la consolidación del Zanahoria, la jerarquía de Zampedri, la solvencia de Valber, el Chapa por si mismo. Y Paulucci, gracias por devolver la alegría al juego profe! October 7, 2021

“Yo como entrenador sé que en las buenas van a decir cosas muy lindas y cuando no son tan buenas como en estos momentos no van a decir cosas tan lindas y todo el mundo tiene derecho a opinar”, expresó el DT.

Universidad Católica visita a O’Higgins este sábado 19 a las 18:00 horas en el Estadio El Teniente, en Rancagua, por la séptima fecha del Campeonato Nacional.