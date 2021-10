Dos derrotas seguidas: Esteban Valencia descarta relajo tras ser ratificado como DT de la U

Tras ser oficializado hasta fin de año en la banca azul, el pasado 20 de septiembre, el “Romántico Viajero” sólo suma dos derrotas.

El técnico de Universidad de Chile , Esteban Valencia, conversó con los medios este viernes en conferencia de prensa, en la antesala del partido frente a Deportes Antofagasta, el domingo a las 18:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Los azules vienen de dos derrotas consecutivas en sus dos últimos partidos: en el Superclásico frente a Colo Colo y ante Santiago Wanderers , justo después de la ratificación del “Huevo” como DT del “Romántico Viajero” , el pasado 20 de septiembre.

Frente a esto, y a pesar de que al equipo se le veía mejor antes de su oficialización como entrenador de los estudiantiles hasta final de año, Valencia descartó que exista un relajo.

“Valoro tremendamente en su momento la confirmación, que era por supuesto para tener un poco más de estabilidad y tranquilidad y que obviamente no se siguiera hablando de esa situación, pero a mí, vuelvo a repetir, no modificó nada en el sentido del cómo uno trata de llevar su trabajo en el día a día, de que de mi parte no ha existido ningún tipo de relajo, ni una situación de decir ‘ya está’, porque esto te demanda una exigencia todos los días”, afirmó el “Huevo”.

El entrenador, junto con reconocer que “no ha sido una semana fácil porque los resultados no han sido positivos”, explicó que “lo importante es que sabemos que no estamos para regalar nada. Ahí tenemos que ser capaces de encarar los partidos como corresponde. Tenemos que volver a tener concentración para que nuestra propuesta sea efectiva”.

Siguiendo con la autocrítica, Valencia comentó que “creo que lo que el equipo perdió fue controlar el partido, más allá que el equipo te cierre los caminos. Teniendo la pelota va a ser más fácil, y ahí el equipo no ha estado bien. Ahí tienen que aflorar los rendimientos que esperamos”.

“Nosotros tenemos que entender que hay que sostener una idea o una forma. En estos últimos partidos hemos quedado al debe, hemos estado lejos de la imagen que habíamos tenido, pero es parte de. No hay excusas y hacemos la autocrítica”, continuó.

Finalmente, tuvo palabras para Junior Fernandes y para las ausencias que tendrá en el duelo ante los “Pumas”.

“Tenemos que ser capaces de ponerlo en la mejor forma, que tenga una integración con los compañeros y así fortalecer la fase ofensiva”, señaló sobre el retornado atacante.

“Siempre hemos dicho que todos los jugadores del plantel están a disposición. Vamos a ver las alternativas. Tenemos jugadores que no contaremos con ellos. Hay un análisis para ver qué haremos con el sistema”, afirmó.