Lo comparan con Edinson Cavani: El ex Sub 20 de La Roja que se decidió a jugar por Perú

El delantero Sebastien Pineau, de 19 años, nació en Santiago, pero su padre es francés y su madre peruana.

El delantero Sebastien Pineau, de 19 años , defendió la camiseta de la Selección Chilena Sub 20, pero su futuro en La Roja podría cambiar.

Y es que el joven atacante de Alianza de Lima nació en Santiago, pero su padre es francés y su madre es peruana, por lo que tendría un anhelo que lo aleja del “Equipo de Todos”.

Según el entrenador de la Selección Peruana Sub 20, Gustavo Roverano, en conversación con el programa Charla Técnica, Sebastien Pineau “es un chico que sí está con nosotros”.

“Yo hablé con él, le dije que este era un tema no solamente futbolístico, sino que también sentimental, de dónde él quiere jugar, del querer, porque la selección no es un tema económico, es un tema de querer, de deseo. Él tiene que decidirse, a lo cual él, me lo dijo muy claro también, muy firme, que él quería jugar por la Selección Peruana”, afirmó el DT.

AFP - Gerard Piqué Lee También > Gerard Piqué aparece en público para presentar la nueva camiseta del FC Barcelona

Pineau, sobre quien el diario argentino Olé destacó que lo comparan con el delantero uruguayo Edinson Cavani, había manifestado el año pasado su interés por jugar en cualquiera de las selecciones donde tiene nacionalidad.

“Aún no le cierro las puertas a las selecciones. Yo, encantado si me convoca Perú, Chile o Francia, ya que son oportunidades que se te dan y hay que aprovecharlas al máximo”, señaló en diálogo con AS .