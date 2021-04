Rector de la U. de Chile advierte a Azul Azul: podrían prohibir uso del emblema y nombre del equipo

El rector Ennio Vivaldi manifestó la inquietud por el hermetismo de quienes se quedaron con las acciones de Carlos Heller y el futuro que podría adoptar el club.

El rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, manifestó la inquietud que existe en torno a la adquisición de las acciones que poseía Carlos Heller y las eventuales consecuencias que podrían darse a futuro por el camino que tomará el club que es administrado por Azul Azul.

Fue el pasado 8 de marzo cuando el hasta entonces accionista mayoritario comunicó la venta de la totalidad de las acciones que poseía.

En diálogo con El Mercurio, Vivaldi manifestó que "tenemos que establecer una línea muy clara en la responsabilidad que tiene la universidad y en eso no va a claudicar".

"En el acuerdo que se tomó hace algunos años (2007), la Universidad de Chile estuvo muy bien representada por el decano de derecho de la época, el profesor (Roberto) Nahum, y tanto los símbolos como el nombre Universidad de Chile le pertenecen a la universidad", apuntó

Siguiendo esa línea, Vivaldi enfatizó que "por ese patrimonio inmaterial tenemos dos directores en Azul Azul. En una situación como esta, no podemos intervenir en la decisión de quien vende sus acciones y tampoco tenemos injerencia en quienes compran".

"La Universidad de Chile es la institución más solemne y sagrada de la República y lo que nos queda es esperar que esto se haga sin generar problemas y esperamos que quienes asuman la responsabilidad de ser dueños de Azul Azul tengan una conducta que no genere conflictos con los valores de la universidad. Mi deseo es que venga lo mejor posible, no me corresponde prejuzgar. Pero desde luego, sí me hubiera gustado conocer a los compradores", indicó.

Sin embargo, Vivaldi puso énfasis en señalar que "la universidad no tiene injerencia en la transacción comercial. Pero nunca ha cedido ni los emblemas ni el nombre. Entonces lo que la Universidad de Chile podría hacer en el eventual caso de que esto no funcione, (…) tiene todo el derecho en decir ‘bueno, en estas condiciones yo no acepto que se use el nombre de la Universidad de Chile’ y tendrán que buscar otro nombre”.

Al mismo tiempo, apuntó que, eventualmente, podrían manifestar que "no acepto que usen el emblema de la U y el 'chuncho' y no sé, a lo mejor tendrá que empezar de Tercera División".

"Eso se verá en su momento. El nombre de la universidad no lo pueden usar sin autorización", agregó.