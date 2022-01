Galería a $38.500: hinchas reaccionan molestos por rápida venta de entradas para Chile-Argentina

La Selección Chilena anunció el inicio de la venta de entradas para el partido frente a Argentina en el Estadio Zorros del Desierto, en Calama, por la 15ª fecha de las Clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, el cual se jugará el próximo jueves 27 de enero a las 21:15 horas.

El proceso de venta de tickets arrancaba a las 14:00 horas de este martes. Sin embargo, algunos fanáticos comenzaron a reclamar a través de las redes sociales que a los pocos minutos ya no quedaban boletos.

🇨🇱⚽ Atención Calama y todo el norte‼ 🎟🏟 A las 14:00 horas se inicia la venta de entradas para ver a #LaRoja en el Zorros del Desierto ante Argentina. En puntoticket. com 🔽 🔗 https://t.co/I8AUS0M0pR Nos vemos para dejarlo todo por Chile...😍💪 pic.twitter.com/kG9vVm4CZ3

La molestia apunta principalmente a la escasa información en torno al proceso.

También hubo quienes destacaron el alto valor de las entradas, de 38.500 pesos la Galería –norte, sur, visita y sector preferencial– hasta $220.000 la Tribuna Pacífico. Andes a $110.000.

Las entradas Chile vs Argentina se agotaron en 10 minutos, ingresé en el lugar 511 y no alcancé. Medio raro pero bueee, se alienta igual 🙌🏻 @LaRoja @ANFPChile

Me tocó 620 en la fila virtual para comprar entradas para chile vs argentina, llegó mi turno y NO QUEDABAN ENTRADAS. Asco le negocito con las entradas #chilevsargentina #calama pic.twitter.com/r1QZWTPprw