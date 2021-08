Gary Medel por llamado de La Roja y polémica con ligas de Europa: "Voy igual ¿y qué pasa?"

Diversas ligas del fútbol europeo han puesto en jaque a las selecciones sudamericanas, al negarse a facilitar los jugadores para las clasificatorias a Qatar 2022 en la triple fecha de septiembre.

Gary Medel aseguró que estará sí o sí en la triple fecha clasificatoria para el Mundial de Qatar 2022, defendiendo los colores de la Selección Chilena.

La definición del jugador del Bologna ocurre en medio de las restricciones que han impuesto ligas del fútbol europeo, las que se niegan a facilitar a los futbolistas a sus selecciones ubicadas en zonas rojas de la pandemia del coronavirus. En esa línea, las principales afectadas son las sudamericanas.

Sin embargo, el "Pitbull" se refirió a la posibilidad se sumarse a la convocatoria de La Roja de Martín Lasarte, mientras disputaba una partida de Fortnite en su canal en Twitch, ante la consulta de uno de sus seguidores.

"Si voy, si voy, si voy, si voy, si voy y si me dicen que no, voy igual no más, la hueá. ¿Y qué pasa? ", manifestó Gary.

"No hay trance si es que no (…) no hay trance si es que no, cabros. No hay trance", agregó efusivo el "Pitbull".