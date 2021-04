Gobierno amenaza con suspender el fútbol: "Si no cumplen protocolos, el torneo corre riesgo"

La ministra del Deporte, Cecilia Pérez, advirtió este viernes sobre las consecuencias que podría tener el incumplimiento de los protocolos por parte de algunos clubes.

La ministra del Deporte, Cecilia Pérez, lanzó una advertencia este viernes, de que si no se cumplen los protocolos, el Campeonato Nacional corre el riesgo de suspenderse. Esto a raíz de la irresponsable conducta del técnico de Universidad de Chile, Rafael Dudamel , y del brote de coronavirus en Curicó Unido , entre otros casos en el fútbol chileno.

“Si esto sigue así, y yo lo lamento mucho porque, vuelvo a insistir, la mayoría de los clubes cumple, pero cuando están llamados a dar el ejemplo y no lo hacen, cuando están llamados a cuidar un derecho que hoy tienen cuando otros no lo tienen y no lo hacen, entonces después que no se anden lamentando cuando uno dice se baja el derecho que tenían”, expresó la ministra Pérez en un punto de prensa en Providencia.

“Si no cuidan lo que tienen, lo van a perder, y uno no está mandatado a ser la mamá de nadie. Y por lo tanto, cuando ya han existido reuniones, cuando ha existido esfuerzo de parte de la ANFP, de la Comisión Médica, de hacerles comprender que no solamente hay que ser responsables en la cancha, sino que también fuera de la cancha, y finalmente no dan cuenta y no están a la altura de esa responsabilidad, entonces no se quejen si finalmente se suspende el torneo”, agregó.

La secretaria de Estado recalcó que “hay un límite que no solamente es de paciencia, es de conciencia, y estamos en momentos difíciles y si no cumplen los protocolos, el torneo sin duda corre el riesgo de suspensión”.

Los permisos entregados al fútbol son para la práctica deportiva, no para reuniones en domicilios. Rechazamos lo realizado por el DT de @udechile.



Llamamos a respetar las medidas del @ministeriosalud y a colaborar con el contexto: todos debemos ser un ejemplo para la ciudadanía April 8, 2021

Los mismos equipos

Frente a los últimos episodios en el fútbol chileno, la ministra aseguró que “molesta porque en el torneo pasado, los mismos cinco, seis equipos fueron los que dieron la nota penosa de incumplimiento de protocolos, para sacar muchos de ellos ventajas deportivas, exponiendo a brotes de COVID-19”.

“Y molesta porque la mayoría de los planteles cumplieron los protocolos y lo hicieron bien y finalmente con ese esfuerzo se logra hoy día que en materia de fútbol profesional Chile tenga a nivel mundial los grados de positividad menor”, añadió.

Finalmente, lamentó que “partió recién el campeonato. Llevamos dos semanas de campeonato y volvemos a tener la misma conducta en dos de esos equipos: Curicó Unido la semana pasada, brote en el plantel, tercer brote, dos del torneo pasado, uno de este”.

“Y hoy día el mismo comportamiento de insistir en reuniones en domicilios, no solamente pasando a llevar los aforos, sino que también vulnerando el permiso único de desplazamiento, que en el caso del fútbol y de deportistas de alto rendimiento sólo es desde el domicilio para entrenar, para en comunas con cuarentena mantener estas reuniones. No corresponde, lo condenamos, ayer (jueves) lo manifesté, se lo hice presente al presidente del club y también a la ANFP”, cerró.