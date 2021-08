Gran pase de "Pipita" Higuaín y mejor definición: delantero seguido por La Roja anota golazo en MLS

Inter Miami venció 3-2 a Chicago Fire el miércoles en el Estadio DRV PNK, en Fort Lauderdale, por la Major League Soccer (MLS) estadounidense.

El segundo gol del equipo local, que marcó el 2-2 transitorio, fue obra de Robbie Robinson a los 62 minutos de juego, delantero de 22 años, hijo de madre chilena, que es seguido por el cuerpo técnico de La Roja .

The assist from Gonzalo ➡️ the finish from Robbie 👌

Game on at



