Robbie Robinson: el chileno-estadounidense que la rompe en MLS y podría seguir a Brereton en La Roja

El delantero Ben Brereton Díaz debutó por la Selección Chilena en la reciente Copa América 2021. Con su personalidad y aporte ofensivo en el equipo, que incluyó un gol ante Bolivia , se ganó el cariño y el respaldo tanto de sus compañeros como de los hinchas.

Ahora el cuerpo técnico de La Roja, encabezado por el uruguayo Martín Lasarte, tendría en la mira a otro “internacional” para sumarlo al “Equipo de Todos”, el delantero estadounidense de 22 años Robbie Robinson Belmar .

Hijo de madre chilena, el atacante es evaluado seriamente en el cuerpo técnico nacional, debido a que puede optar por la nacionalidad. Sin embargo, también es seguido de cerca en Estados Unidos. De hecho, integró la lista preliminar de la última Copa de Oro, aunque no estuvo en la citación definitiva.

Robinson nació el 17 de diciembre de 1998. En 2017 firmó un contrato con Charleston Battery y el 14 de junio, con 18 años, hizo su debut profesional. De ahí saltó al Clemson Tigers, donde marcó su primer gol el 22 de septiembre de ese mismo año.

En diciembre de 2019 se anunció su llegada al Inter Miami CF de la Major League Soccer (MLS) estadounidense, donde el miércoles anotó un golazo frente a Chicago Fire tras una gran jugada con el argentino Gonzalo “Pipita” Higuaín.

The assist from Gonzalo ➡️ the finish from Robbie 👌



Game on at #DRVPNKStadium!#InterMiamiCF | #MIAvCHI pic.twitter.com/aaMLgSeUdS