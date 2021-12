Insólita cábala en Tanzania: así le fue a un equipo que entró a la cancha con el bus marcha atrás

Cada cierto tiempo el fútbol nos regala curiosidades que dan la vuelta al mundo, como esta que ocurrió en la Primera División de Tanzania.

El martes Mbeya Kwanza recibió a Young Africans por la séptima fecha de la Ligi Kuu Bara, los primeros en la parte baja de la tabla –a un punto de la zona de descenso– mientras que los forasteros como exclusivos líderes de la competencia.

¿Qué hizo el dueño de casa? Para intentar alejar las mufas y malas vibras, utilizaron una insólita cábala: entrar a la cancha con el bus marcha atrás.

Mbeya Kwanza drove in reverse to get into the stadium to face Yanga...there is a club budget for this kind of African Chemistry which goes into matchday expenses. pic.twitter.com/5TWQI7XaZo