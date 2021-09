Inter iguala ante Shakhtar y no despega en la Champions: Alexis entró y Vidal se quedó en la banca

Inter de Milán igualó sin goles este martes ante Shakhtar Donetsk en su visita al Estadio Olímpico de Kiev, por la segunda fecha del Grupo D de la Champions League 2021-2022.

En el campeón italiano los chilenos Alexis Sánchez y Arturo Vidal fueron a la banca de suplentes . El delantero ingresó a los 72 minutos de juego, en reemplazo del argentino Lautaro Martínez, mientras que el volante no se movió del banquillo.

