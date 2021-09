Jugador manda a lavar platos a árbitra en partido de fútbol y recibe un castigo ejemplar

Ocurrió en la Liga Amateur de La Plata y el futbolista sancionado estará 15 fechas suspendido, alrededor de cuatro meses.

El futbolista Juan March, del club Everton de La Plata, recibió un duro castigo en Argentina debido a un gesto de sexismo y discriminación contra la árbitra del partido por su condición de mujer.

El jugador mandó a lavar platos a la jueza Daiana Quintana, por lo que recibió 15 fechas de suspensión por parte del Tribunal de Disciplina. De esta manera, estará cerca de cuatro meses fuera de las canchas en su club, que compite en la Liga Amateur Platense de Fútbol.

Además, el futbolista agregó fuertes insultos a su repudiado comentario, lo que incluso fue condenado por su propia escuadra.

“Este Tribunal no va a aceptar bajo ningún concepto este tipo de situaciones. Esto es constructivo", señaló Cecilia Draghi, del Tribunal de Disciplina, a Radio Provincia de La Plata.

En conversación con Olé , en tanto, la propia árbitra Quintana señaló que “el club Everton se comunicó conmigo, ofreció disculpas, me dicen que es algo que no aceptan. Yo presenté el informe y no tengo nada más que decir. El tema se va a tratar en la Asociación de Árbitros de La Plata. Yo a este jugador lo expulsé dentro de la cancha, me dijo cosas y luego no alentó a su equipo, sino que lo único que hizo fue insultarme a mí”.

“Sus insultos fueron básicamente que una mujer no puede dirigir ni mirar fútbol. Más allá de cuestiones del partido que pasamos siempre, las mujeres que dirigimos, que nos insultan, queda en el partido. Cuando terminó, esa persona se quedó en la hinchada y siguió con los insultos”, agregó.