La historia del ex Cobreloa que ahora es albañil en Estados Unidos (y que vuelve al fútbol)

El defensa Koob Hurtado pasó por el elenco loíno en 2016. Tras jugar en 14 equipos optó por darle un vuelco a su vida.

El defensa Koob Hurtado, conocido como el “Balotelli ecuatoriano”, tuvo un fugaz paso por Cobreloa en 2016, el único club en el que jugó fuera de su país, donde defendió –entre otras– las camisetas de Independiente del Valle y la Liga Deportiva Universitaria de Quito.

Sin embargo, la vida del jugador de 36 años dio un vuelco. Y es que tras pasar por 14 equipos diferentes, las propuestas ya no eran buenas y los clubes de distintas partes del mundo le ofrecían cada vez menos dinero.

Los números no cerraban y Hurtado se dio cuenta de que no podía seguir viviendo del fútbol, por lo que junto a su familia decidieron irse a Estados Unidos y buscar un nuevo rumbo.

En el país norteamericano comenzó a dedicarse a la construcción y trabajó como albañil, donde logró una estabilidad económica que no estaba consiguiendo en Ecuador.

“En la construcción gano más de lo que me ofrecían algunos equipos”, dijo el defensor que llegó a disputar la Copa Libertadores y Sudamericana y que en su época causaba furor por su parecido con Mario Balotelli, incluso festejando los goles como el delantero italiano.

Todos los días se levanta cerca de las 5 de la mañana para tomar el tren que lo lleva desde Brooklyn a Manhattan, donde arranca su jornada laboral. “El 18 de este mes cumplo cinco meses acá. No es fácil, pero gracias a Dios me va de maravilla. Tengo personas que me han dado una acogida importante para poderme quedar. Acá se vive en verdad el sueño americano porque no se tiene tiempo para dormir”, agregó en entrevista con Joaquín Saavedra.

Luego de la noticia 3 clubes ecuatorianos lo contactaron.



Koob Hurtado “Últimamente todos se agarraron de la pandemia. Hay varios que no consiguen (equipos) jugadores jóvenes que quisieran estar por acá. Voy a jugar, ya concreté con un equipo (Ecuador)” @telepremier pic.twitter.com/TqbhAtjDnE — Joaquín Saavedra (@joacosaavedraq) January 11, 2022

“Acá la vida es muy acelerada. Mi rutina es levantarme 05:30, cepillarme la boca, cambiarme y caminar al tren para Manhattan que es donde trabajo. Eso todos los días, gracias a Dios”, contó.

Pero eso no es todo. Además de trabajar en la construcción, también se dedica a entregar colchones, mubles y sillas a domicilio.

Sobre por qué decidió dejar Ecuador, comentó que “no te puedo decir qué pasa porque últimamente todos se agarraron de la pandemia, pero eso venía de mucho tiempo atrás. Por eso muchos jugadores con trayectoria dejaron al fútbol. Un jugador con trayectoria que te rinde en el campo de juego no puede ganar el mismo sueldo que alguien que recién está empezando. No puedo decirte por qué pasó con la economía, por qué bajó tanto. En mi caso, me ofrecían cosas así”.

Eso sí, a pesar de cambiar de actividad, el zaguero no tiene pensado dejar el fútbol todavía y asegura que volverá a competir.

“Los nombres de los clubes no te puedo decir, pero yo voy a jugar. Ya hablé con uno que concreté. Y es más importante que te dan la posibilidad y ganarte el sueldo jugando. He estado entrenando, jugando, día a día hago gimnasio”, cerró.