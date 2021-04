"Estoy listo para ayudar": Nicolás Blandi entra en la lucha por ser el 9 de Colo Colo

El atacante reconoció tras un difícil 2020 que “nunca me había tocado vivir tantas situaciones difíciles todas juntas”.

Un difícil 2020 tuvo en Colo Colo el delantero argentino Nicolás Blandi. La pandemia, las lesiones y su poca continuidad en el equipo afectaron su rendimiento. Para peor, el “Cacique” cerró la temporada disputando el partido por no descender.

Sin embargo, el atacante de 31 años confía en que en esta campaña podrá sumar en la tienda alba.

“Estoy enfocado en trabajar para sentirme cada día mejor, prepararme para cuando me llegue la oportunidad y poder ayudar al equipo y al club desde adentro de la cancha”, expresó en entrevista con el sitio En Cancha .

El delantero aseguró que nunca en su carrera había sufrido tantos problemas físicos. Además, relató su experiencia en medio de la pandemia.

“No me había pasado nunca en mi carrera. Creo que fue un poco de todo, a veces por querer estar, uno hace cosas que lo terminan perjudicando, tuve algunas lesiones no muy habituales que hicieron que me pierda muchos entrenamientos y partidos”, afirmó, agregando que “nunca me había tocado vivir tantas situaciones difíciles todas juntas”.

“Fue un año difícil para todos. No está bueno victimizarse porque hay muchas personas que la pasaron mal de verdad. Enfocándome en mi persona, fue duro estar tanto tiempo lejos de la familia y también no haber podido jugar y competir por Colo Colo, que es a lo que vine. Creo que esas dos cosas, indudablemente, afectaron”, añadió.

En tanto, frente al complejo escenario que vivió el “Cacique” en la temporada anterior, Blandi lamentó no haber podido ayudar más en un momento así.

“Me hubiese gustado jugar todos los partidos y haber ayudado más al equipo desde adentro de la cancha. Es lo que todos los jugadores queremos y para lo que trabajamos día a día. Es muy duro estar afuera”, señaló.

“La verdad es que mi objetivo es triunfar en Colo Colo y que el día que me toque irme, sea de la mejor manera y habiendo dejado un buen recuerdo. No siempre se puede, pero trabajo para eso y es lo que quiero”, cerró.