Manchester City vence al PSG en Francia y se ilusiona con su primera final de la Champions League

Manchester City venció 2-1 al París Saint-Germain este miércoles en su visita al Parque de los Príncipes de la capital francesa, por el partido de ida de las semifinales de la Champions League 2020-2021.

Este resultado deja con una ventaja a los citizens de cara a la revancha del próximo martes 4 de mayo –a las 15:00 horas de Chile– en el Estadio Etihad de Mánchester, donde una victoria o un empate clasifica a los ingleses a su primera final de la Liga de Campeones.

Para los locales, que terminaron con diez jugadores por la expulsión de Idrissa Gueye (78’), anotó su capitán Marquinhos (15’), pero el City lo dio vuelta en la segunda etapa gracias a Kevin de Bruyne (64’) y Riyad Mahrez (71’).

En una velada lluviosa en un Parque de los Príncipes vacío por la pandemia, el duelo entre dos nuevos poderosos en busca de su primera “Orejona” comenzó con un PSG confiado y exuberante, sorprendiendo a un City que no estuvo brillante pero que sacó oro de la capital francesa.

En el primer tiempo el PSG, que salió con su once de gala, fue capaz de mutar entre dos versiones, un equipo aplicado en la presión y certero al contraataque y otro al que no le importaba llevar la iniciativa en el juego cuando las circunstancias lo pedían.

El City, acostumbrado a dominar con puño de hierro el balón, se vio sorprendido por este PSG camaleónico, solidario y bien ensamblado.

Pronto comenzaron a caer las ocasiones. En el 2’ un robo de Ángel Di María a Rodri, propició la conducción de Kylian Mbappé y el disparo sin peligro de Neymar.

La estrella brasileña definitivamente entró en calor en el 13’, cuando tiró una pared en el área y tras un quiebro se sacó un trallazo que despejó su compatriota Ederson.

Finalmente, al cuarto de hora “capitán Marquinhos”, que volvía tras la lesión que sufrió ante el Bayern Múnich, desequilibró la balanza al colocar perfectamente la cabeza en el primer palo en un córner lanzado con maestría por Di María.

Fue el tercer gol en nueve partidos de Champions esta temporada para el central de la Canarinha. Di María, que dio una exhibición de recursos físicos y técnicos a sus 33 años, firmó su quinta asistencia de la presente edición continental.

Solo errores en la salida de balón propiciaron los dos únicos sustos del PSG en la primera parte. Primero Leandro Paredes con un despeje acrobático evitó el remate de cabeza de Bernardo Silva (32’) y después Keylor Navas se mantuvo firme ante un Phil Foden que disparó completamente solo (42’).

Giro de guion en la segunda parte, con el City cercando al PSG, aplicado en defensa, descuidando la construcción del juego, pero atento a cualquier contra.

Así llegó (56’) un pase de la muerte de Mbappé que Marco Verratti no cazó por centímetros en boca de gol. Fue la última ocasión local.

