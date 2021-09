Espina afirma que Colo Colo será campeón: "Tarde o temprano las cosas iban a terminar resultando"

El ex gerente deportivo del “Cacique” aseguró que el buen momento del equipo es fruto de su trabajo en el Monumental.

Marcelo Espina, ex gerente deportivo de Colo Colo , habló sobre lo que fue su labor en el Monumental y los frutos que hoy está dando su trabajo.

El ex mediocampista albo renunció a su cargo en diciembre del año pasado, en medio de una de las peores campañas en la historia del “Cacique”, que acabó disputando el partido por la permanencia en Primera División en la última temporada.

Sin embargo, hoy Colo Colo es el súper líder del Campeonato Nacional y para Espina, quien ve al Popular como el nuevo campeón , el tiempo le dio la razón.

“Cuando yo planteé el proyecto sabía que no lo iba a ver ejecutado (…) Yo sabía que no me iba a quedar más de tres años, yo tenía fecha de vencimiento que me la había puesto yo”, dijo el argentino en ESPN.

"Tarde o temprano sabía que las cosas iban a terminar resultando; Colo Colo va a ser campeón" Marcelo Espina y su felicidad por el buen presente albo: "A Falcón, Fuentes, Costa y Quinteros los traje yo".

Hoy se muestra satisfecho con el presente albo, porque “además del equipo titular que está jugado, a Falcón lo traje yo, a Zaldivia le renové yo, a Opazo le renové yo, a Suazo le renové yo, a Fuentes lo traje yo, a Costa lo traje yo, a Bolados le renové yo, a Quinteros lo traje yo. Yo dije, el silencio y el tiempo me va a dar algo de razón”.

“El tiempo, ¿por qué creo que me dio bastante la razón? Porque el motivo principal a que Colo Colo vivió lo que vivió estuvo relacionado al Seguro de Cesantía”, agregó sobre el duro momento que vivió el club la temporada pasada.

Frente a esto, Espina aseguró que “Colo Colo va a ser campeón”, algo que sostuvo antes de que comenzara el Campeonato Nacional 2021. “Tarde o temprano las cosas iban a terminar resultando, yo sabía que iban a terminar resultando”.