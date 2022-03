Martín Lasarte: "Me dolería muchísimo que estos muchachos se tengan que despedir"

El técnico de La Roja, tal como lo hizo Arturo Vidal, se negó a hablar de que Chile está eliminado del Mundial.

El técnico de la Selección Chilena , el uruguayo Martín Lasarte, conversó con los medios tras la dura derrota por 4-0 frente a Brasil en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, en la penúltima fecha de las Clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

El entrenador lamentó que “me duele perder, siempre. Me duele perder más de forma abultada lógicamente”.

Pero también reconoció que “me dolería muchísimo que estos muchachos que han hecho seguramente, no quiero ser irrespetuoso con ninguna generación, pero seguramente las cosas más lindas que le han ocurrido al fútbol chileno a lo largo de la historia, se tengan que despedir. No me gustaría”.

“Ahora no nos queda otra. Esto no da para un baile, esto da para una reflexión, para juntar fuerzas, descansar, preparar bien, preparar lo mejor que podamos para ganar nuestro próximo partido y lógicamente esperar que algún otro resultado nos acompañe”, agregó, apuntando al duelo del martes frente a Uruguay en San Carlos de Apoquindo.

Así como antes lo hizo Arturo Vidal , “Machete” se negó a hablar de que La Roja está eliminada del Mundial.

“No estamos eliminados, tenemos una chance, lógicamente remota. El fútbol tiene esas cosas, hoy quedó eliminada Italia. En el fútbol todo puede ocurrir”, afirmó.

En tanto, acerca de la derrota, comentó que “sufrimos el primer gol y ahí llega el error nuestro, en el segundo tanto de Brasil. Ahí está la clave”.