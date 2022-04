Lasarte apunta a "la realidad" en su adiós a La Roja: "Chile fue a 9 Mundiales, a menos de la mitad"

También se refirió a las versiones que sostienen que en La Roja sólo son considerados determinados jugadores dependiendo de quién los representa.

Martín Lasarte conversó con los medios en conferencia de prensa este lunes, luego de confirmarse su salida de la Selección Chilena tras no conseguir la clasificación al Mundial de Qatar 2022.

“Machete” lamentó que La Roja siga dependiendo de la Generación Dorada y que no existan nuevos jugadores que destaquen a ese nivel, situación que también se ve reflejada en el fútbol nacional.

“Hay que tratar entre todos; periodismo, dirigentes, entrenadores, representantes, acompañar ese proceso de crecimiento, de mejoramiento, de captación, de mejoramiento de los aspectos que yo manejaba recién; físicos, técnicos, tácticos, para intentar que no nos tome esta situación mirando el techo en tres años, repito, dos años, cuando empiece la nueva Eliminatoria en muy poquito tiempo”, afirmó el uruguayo.

“Yo lo dije el primer día, hace un año atrás, la Selección Chilena para clasificar todavía depende de su Generación Dorada. Lo dije y lo dije en más de una ocasión, porque el fútbol chileno no generaba futbolistas de destaque, de hecho, vuelvo a repetir, no hay futbolistas de destaque que no sean ellos”, agregó.

Lasarte consideró al continuar con su análisis que “hay muy poquitos y algunos que han salido no compiten, no juegan, ni siquiera algunos van convocados, entonces te hace muy difícil. Del medio local, repito, en un medio donde a nivel de Copa Sudamericana y al nivel de Copa Libertadores no trasciende… Increíble que me tenga que acordar de una semifinal de Sudamericana que nosotros participamos. Sé que después hubo otra, no recuerdo. Es escaso, eso te habla a las claras y no hay que esconderse, hay que ver la realidad”.

El DT comentó que “a nivel técnico yo creo que los jugadores chilenos si compiten, pero evidentemente deben hacerlo a mayor velocidad, a mayor celeridad, los campos de juego. A veces, no ahora últimamente porque la verdad es que el trabajo de los cancheros fue fantástico, pero las primeras veces cuando venían los muchachos de Europa se quejaban: ‘Profe, la cancha está complicada’”.

Apuntando al presente de la selección y del fútbol chileno, Lasarte destacó que “con el que viene van a ser 22 Mundiales. Chile fue a 9 , a menos de la mitad. Es la realidad, pero es la realidad de Chile y de todos, menos Argentina y Brasil. Argentina de hecho no fue a uno, pero Brasil fue a todos. O sea, todos los demás tienen periodos donde la generación no da, o las circunstancias no dieron”.

Finalmente, sobre las versiones que apuntan a que en La Roja sólo son considerados determinados jugadores dependiendo de quién los representa, el entrenador respondió: “¿A ti te parece que yo me voy a ligar a un representante? Yo cité a los que me parecía, me pude haber equivocado, eso sí, pero cité a lo que me parecía. Nunca ligado a que ‘Martín, cita a fulano’. Eso y me hubiera ido a mi casa, más tranquilo”.