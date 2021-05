Javier Mascherano y final de la Copa América 2016: “Es el vestuario más triste que vi”

El ex volante del Barcelona recordó las tres finales perdidas por la selección argentina, la final del Mundial de 2014 y las dos de Copa América perdidas con Chile.

El ex volante del Barcelona, el Liverpool y la selección argentina, Javier Mascherano, recordó su carrera como futbolista, a menos de un año de su retiro como profesional, e hizo referencia a las finales de Copa América en las que su selección perdió ante Chile en 2015 y 2016.

"El vestuario más triste de las tres finales perdidas fue el de la Copa América 2016 en Estados Unidos. Muchos nos dimos cuenta que se nos iba la última chance, que ya sería muy difícil tener otra oportunidad de ganar algo con la selección", contó Mascherano en entrevista con TyC Sports.

De todos modos, el ex jugador del Corinthians y el West Ham hizo énfasis en que para él lo más doloroso fue haber perdido la final de la Copa del Mundo Brasil 2014, ante Alemania.

"La final perdida que más me duele es la del Mundial. Ser campeones en el Maracaná significaba ser eternos. Cambia mucho ser campeón del mundo o no", expresó.

El ex volante de la selección también habló de su relación con Lionel Messi, quien según sus propias palabras, influyó en Josep Guardiola para que él pudiera jugar en el Barcelona, después de buenas temporadas en el Liverpool.

"Nosotros los deportistas valoramos a Messi muchísimo más. Es alguien que conocemos por lo que hace dentro de una cancha y por no tener ningún tipo de escándalos afuera, más allá de todo lo expuesto que está. Él es uno más, pero a la vez no lo es. Ver las cosas que puede hacer en un entrenamiento la verdad es espectacular”, contó sobre su ex compañero.

"Es el jugador más completo que vi en mi vida. Desearía que Messi se quede en Barcelona. Me gustaría que pueda terminar su carrera ahí. Que sea one man club", agregó.