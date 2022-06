Isla elude a la U en su presentación en la UC: "Feliz de volver a casa después de muchos años"

El “Huaso” fue presentado oficialmente este jueves en Universidad Católica como refuerzo para el segundo semestre.

El lateral derecho Mauricio Isla fue presentado oficialmente este jueves como nuevo refuerzo de Universidad Católica para el segundo semestre, donde los cruzados, además del Campeonato Nacional y la Copa Chile, deberán enfrentar a Sao Paulo por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En conferencia de prensa, el “Huaso” se declaró “feliz de volver a casa después de muchos años”.

¡Bienvenido, Huaso! 👏



Mauricio Isla ya posa con la camiseta de #LosCruzados ⚪ 🔵 , ¡de regreso a tu primera casa! 🏠 ❤️ pic.twitter.com/5fBMDJldUx June 23, 2022

“Estoy contento al máximo, porque fueron 10 años muy lindos acá. Me hace recordar a muchos compañeros y sé que ellos también están contentos de que yo vuelva”, afirmó.

Además, recordó el partido entre la UC y Flamengo en San Carlos de Apoquindo por Copa Libertadores, en abril pasado, reconociendo que “me emocioné, no pensé que iba a haber tanto cariño de los hinchas. Fue emotivo, por volver al estadio y club que me formó. Fue importante para mí”.

Sin embargo, al ser consultado sobre el interés de Universidad de Chile y si recibió alguna propuesta de los azules, Isla respondió detallando cómo se concretó su retorno a la UC.

Agencia Uno - Arturo Vidal Lee También > "Estaba esperando el llamado": Barticciotto asegura que Vidal aguardaba una "señal" de Colo Colo

“Yo voy a hablar de donde estoy, desde la Católica. Esto empezó desde el momento que estuve acá con el Flamengo, donde ellos claramente se acercaron a mí, prácticamente me hicieron la oferta ahí en el estadio, por el autogol yo creo (risas), pero sorpresivo y alegre porque necesitaba volver al fútbol chileno por mi familia y para sentirlo”, afirmó.

“Desde enero ya personas que estaban más cerca mío lo sabían, y cuando vine yo a jugar con el Flamengo claramente me sorprendió cuando ellos se acercaron y fue una parte de ahí que se hizo demasiado rápido para volver a la Católica”, cerró.