Medio ecuatoriano asegura que Azteca Deportes admitió "error de redacción" en nota del caso Castillo

Desde México informaron que se habría filtrado el fallo de la FIFA, el cual llevaría a La Roja al Mundial de Qatar 2022.

A dos días de que la FIFA entregue el fallo por la denuncia de Chile en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y del jugador Byron Castillo , a quien se le acusa por una supuesta falsa nacionalidad, un medio mexicano aseguró este miércoles que la Tricolor quedaría fuera del Mundial de Qatar 2022.

“La FIFA anunciará su decisión oficial en un par de días, pero de momento ya se habría filtrado lo que dirá su comunicado, ya que, tras las pruebas presentadas ante el máximo organismo del futbol, la eliminación de Ecuador parece inminente”, publicó TV Azteca durante la presente jornada, recalcando que “Chile estaría entrando al Mundial pese a haber sido sexto de Conmebol”.

Sin embargo, esta versión llegó a Ecuador, donde StudioFútbol aseguró que se trataría de un error de redacción del medio mexicano.

🚨 ERROR EN LA REDACCIÓN 🤔 @DanielNavasV en #DeUnaXSF 🟢 ⚽️ nos cuenta que desde @AztecaDeportes han aceptado que su polémica nota del tema Byron Castillo fue un error en la redacción. pic.twitter.com/FeL2zfLm8j — StudioFútbol ⚽ (@StudioFutbol) June 8, 2022

“Estaba intercambiando información justamente con la fuente de Azteca Deportes, que me corrobora que la persona que se encargó de redactar la noticia parece que era un muchacho, yo qué sé, lo que si es que me acepta que intentó jugar con las palabras de Carlezzo y claramente cometió un error de redacción y me aceptan de que se trata de un error de redacción de Azteca Deportes”, explicó uno de los panelistas de StudioFútbol.

Lo concreto es que este viernes 10 de junio la FIFA entregará su decisión sobre el caso, donde conoceremos si el fallo favorece a Chile, o esta historia continuará en la Cámara de Apelaciones y el TAS, como adelantó Carlezzo.