La nueva camiseta que La Roja estrenó ante Brasil en Clasificatorias

Chile y Brasil se enfrentan en el Estadio Monumental por el proceso rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Chile enfrenta a Brasil este jueves en el Estadio Monumental, por las Clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

La Roja busca dar el golpe y propinarle su primera derrota a la Verdeamarela en este proceso, triunfo que necesita la escuadra de Martín Lasarte para escalar en la tabla, donde hasta ahora ocupa el séptimo lugar con 6 puntos , fuera de la zona de clasificación.

Los de Tite, en tanto, son líderes con campaña perfecta: 18 puntos tras seis victorias en igual número de compromisos.

En este duelo el “Equipo de Todos” estrenó una nueva camiseta, debido al quiebre entre la Federación de Fútbol de Chile y la empresa estadounidense Nike.

Según informó la ANFP , la firma KS7 confeccionó esta nueva indumentaria que La Roja lucirá ante Brasil, Ecuador y Colombia, antes de que Adidas vista al combinado nacional .

Destacar que KS7 no es auspiciador de La Roja –por eso la camiseta no luce sus logos esta noche ante Brasil– y esta vestimenta no saldrá a la venta en el retail.