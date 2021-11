Partido único en cancha neutral: FIFA anuncia fecha del sorteo para repechajes rumbo a Qatar 2022

La FIFA anunció durante esta jornada que el próximo viernes 26, a las 13:00 horas de Chile , se realizará en Zúrich –Suiza– el sorteo de los repechajes para el Mundial de Qatar 2022 .

Además de determinar los emparejamientos de las eliminatorias europeas, el ente rector del fútbol mundial decidirá los enfrentamientos en los que representantes de la AFC (Asia), Concacaf (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe), Conmebol (Sudamérica) y OFC (Oceanía) lucharán por los últimos dos cupos para la Copa del Mundo.

