Programación: vuelve el fútbol con penúltima fecha al rojo en la lucha por el título y el descenso

Tres partidos se jugarán en simultáneo el sábado. Otros cuatro se disputarán el domingo en el mismo horario.

Luego de un fin de semana sin fútbol en nuestro país por las Elecciones 2021 , el sábado 27 arrancará una nueva fecha –la penúltima– decisiva tanto en la lucha por el título como por el descenso.

Primero jugarán en simultáneo, todos a las 18:00 horas , tres equipos involucrados en la pelea por la permanencia, destacando la visita de Universidad de Chile a Cobresal en el Estadio El Cobre de El Salvador. Los azules ocupan el 14° lugar de la tabla –fuera de la zona de descenso– con 35 puntos, mientras que los mineros están en el 11° con sólo un punto más (36).

Agencia Uno/T13.cl Lee También > ¿Cómo se define el campeón del Torneo Nacional si la UC y Colo Colo empatan en puntaje?

Los otros duelos del sábado son O’Higgins vs. Deportes Antofagasta en El Teniente y Deportes Melipilla vs. Everton en el Santa Laura. Los rancagüinos tienen 37 puntos y todavía no pueden relajarse, pues en la última fecha quedan libres, mientras que los “Potros” tienen 35 y hoy estarían jugando la Promoción.

El domingo, en tanto, se jugarán cuatro duelos a las 18:00 horas , destacando el de Universidad Católica frente a Huachipato (que hoy estaría descendiendo de manera directa) en San Carlos de Apoquindo y el de Colo Colo ante Unión Española en el Monumental.

Destacar que este fin de semana no se define el título. Si cruzados o albos ceden puntos, el otro sólo sacaría una ventaja para quedarse con la corona en la última fecha. Pero si llegan terminan igualados, todo se resolverá con un partido de definición.

LA PROGRAMACIÓN DE LA PENÚLTIMA FECHA: