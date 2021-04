PSG vs. Manchester City y Real Madrid vs. Chelsea: ¿Cuándo se juegan las semis de la Champions?

Este miércoles quedaron definidos los cuatro equipos que disputarán las semifinales de la Champions League 2020-2021: París Saint-Germain, Manchester City, Real Madrid y Chelsea.

En la ronda de los cuatro mejores, se medirán el PSG frente al Manchester City y el Real Madrid ante el Chelsea.

Las semifinales arrancarán la última semana de abril y las revanchas se jugarán la primera semana de mayo, de acuerdo con la programación que tiene establecido el torneo de clubes más importante de Europa en su sitio oficial.

La final se jugará el sábado 29 de mayo en el Estadio Olímpico Atatürk, en Estambul, Turquía.

The 2020/21 semi-finals are set ✅



🇹🇷 🏆 Who will reach the final in Istanbul ❓ #UCL pic.twitter.com/W7KUOm1uah