Lo esperan en Francia: captan a Messi relajado en su hogar a la espera de que se defina su futuro

El mundo del fútbol sigue expectante los pasos del delantero argentino Lionel Messi , luego de que el pasado jueves se confirmara su salida del FC Barcelona .

Mientras todo apunta a que la “Pulga” continuaría su carrera en el París Saint-Germain , y que incluso viajaría en las próximas horas a la capital francesa, algunos medios europeos captaron al futbolista relajado en su hogar en Barcelona.

Football Daily, reconocido medio deportivo británico, compartió un video de Messi caminando en traje de baño por el jardín de su vivienda en España.

🇦🇷 Lionel Messi has been spotted at his house in Barcelona - after rumours emerged that he was already on his way to Paris to sign for PSG. pic.twitter.com/gVMqUt2caz