¿Quién es mejor, Maradona o Messi? Guarello y su visión para inclinarse por uno de los dos

El destacado periodista deportivo planta su postura en el primer episodio de “A Llorar a la FIFA”, nuevo podcast en Emisor Podcasting.

¿Quién es mejor? ¿ Maradona o Messi ? Esta ha sido la gran pregunta que se ha tomado el debate futbolístico en Argentina luego de la conquista del Mundial de Catar 2022 por parte del elenco de Lionel Scaloni. Un análisis que penetra en toda la sociedad trasandina y que incluso traspasa las fronteras para todos los fanáticos de este deporte.

En esa línea, Juan Cristóbal Guarello inicia su nuevo podcast “A Llorar a la FIFA” , en Emisor Podcasting, con un análisis a conciencia sobre esta interrogante.

¿Es Messi mejor que Maradona? “Eso no solamente se lo he escuchado a gente joven. A gente que no vio jugar a Maradona, pero a tipos grandes, a gente que lo vio en su plenitud. Ese Maradona salvaje y libre, del cual no hay muchos registros pero que si lo vieran se darían cuenta de quién era Maradona”.

AFP - Messi y Maradona Lee También > ¿Maradona o Messi? Encuesta nacional definió cuál es el mejor futbolista para los argentinos

“Si analizamos sus carreras en su totalidad, Messi es más que Maradona. Messi lleva 15 años en primerísimo nivel, con una cuota goleadora importante. Maradona no tuvo eso. Maradona tuvo 6 temporadas espectaculares. Hay una diferencia muy importante en la cantidad de goles”, dice.

Sin embargo, Guarello hace un punto. “No podemos quedarnos solamente con esos parámetros. Si analizamos lo que ocurría dentro de la cancha hay que ser justos. Lo que le pegaron a Maradona nunca se lo pegaron a Messi, nunca. La cacería que había contra Maradona en España”.

“Lo más importante, yo creo, es comparar al mejor Maradona con el mejor Messi, en la selección. Porque al comparar el mejor Messi en Barcelona con el mejor Maradona en Napolés, en esa balanza, gana Messi”, aclara.

“Pero si tomamos al mejor Messi en los Mundiales (Catar 2022), con el mejor Maradona en los Mundiales (México 1986), ¿A quién eligen? Si tu vida depende de ese partido, todos eligen a Maradona. Porque Messi toma la pelota en mitad de cancha y puede tocar hacia los lados, Maradona lo hacía todo solo y terminaba en gol”.