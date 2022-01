Robbie Robinson y su desprecio a La Roja: "Es mi carrera y yo tomo mis propias decisiones"

El delantero de 23 años habló, después de más de cuatro meses, sobre lo que fue su repentina salida de la selección, uno de los papelones más grandes del combinado nacional.

El delantero Ben Brereton, nacido en Stoke-on-Trent, en Reino Unido, cruzó medio planeta para sumarse a la Selección Chilena y brillar con goles, lo que además catapultó su carrera en el Blackburn Rovers.

Podríamos decir que en la otra cara de la moneda está Robbie Robinson Belmar , atacante de 23 años que juega en el Inter de Miami de la Major League Soccer (MLS) estadounidense.

El jugador, de madre chilena, fue convocado por Martín Lasarte para la triple fecha de las Clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 en septiembre pasado, donde La Roja enfrentó a Brasil, Ecuador y Colombia.

Robinson, quien aceptó venir e incluso llegó a entrenar con el “Equipo de Todos”, tuvo una abrupta salida , protagonizando uno de los papelones más grandes en la selección.

En una entrevista concedida a Miami Total Futbol , el delantero se refirió a su repentina salida de la concentración de La Roja y defendió su postura.

“Tal vez al pueblo chileno no le gustó, pero es mi carrera y yo tomo mis propias decisiones. Si eso me ayuda o me hace daño, lo que sea, pero soy responsable de mí mismo y soy un hombre, así que creo que hice lo correcto”, afirmó.

Agencia Uno Lee También > "Negativo y sin poder jugar": El reclamo de Mauricio Isla por ser baja por coronavirus en La Roja

A pesar de que el futbolista explicó en su momento su salida , la situación generó una ola de críticas e insultos en su contra, algo de lo que también habló –tras más de cuatro meses– en la nueva entrevista.

“Realmente no lo esperaba, pero nunca había estado en ese tipo de ambiente. No creo que sea algo personal en mi contra. Creo que solo querían que jugara en su equipo. Tienes que tomarlo casi como un cumplido por este odio, porque significa que realmente te quieren”, cerró.