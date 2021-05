Goldberg y salida de Dudamel: "Hay decisiones que no pueden ser tomadas por el directorio saliente"

El director deportivo de Azul Azul explicó por qué no se puede discutir hoy una eventual salida del técnico venezolano de la banca de Universidad de Chile.

El director deportivo de Azul Azul, Rodrigo Goldberg, conversó este lunes con Radio Cooperativa , apuntando –entre otras cosas– al motivo por el cual es imposible tomar una decisión sobre la salida del técnico de Universidad de Chile, el venezolano Rafael Dudamel.

“El club está en un proceso de venta y por tanto hay ciertas decisiones y materias que no pueden ser tomadas por el directorio saliente”, expresó el ex atacante azul.

“Si vamos a cambiar el tipo de semillas con que hacemos la resiembra en el CDA, probablemente no tiene que pasar por los nuevos dueños, pero sí cambios más radicales y serios tienen que pasar primero por las personas que componen la comisión deportiva y posteriormente un filtro por la gente que va a tomar el control, gente con la que no hemos tenido ningún contacto”, agrego.

Acerca de esto último, Goldberg recalcó que “no sabemos si contamos con su respaldo, porque no hemos hablado con ellos”.

“Es por eso, no es un tema económico, no es por un tema que no estamos dispuestos a pagar, no tiene nada que ver, no es que sobre la plata, pero hay un tema estatutario que no permite en este minuto tomar ese tipo de decisiones”, complementó.

Goldberg, quien junto a Sergio Vargas son los primeros cortados por los nuevos dueños de Azul Azul, a fines de mayo cuando acabe su periodo de directores, señaló al respecto que “el trabajo se mantiene inalterable, yo no he sido informado de nada, entiendo que salimos del directorio porque hay nuevos controladores, que deben definir y ver con qué personas van a contar, qué pase de ahí en adelante sobre el tema deportivo lo decidirán en su minuto y mérito, pero la orden en el tema de decisiones, si tenemos que tomar decisiones, siempre las hicimos en conjunto con el comité deportivo”.

“En lo inmediato, vamos a salir del directorio y trabajaremos en la dirección hasta que nos digan lo contrario, hasta que los nuevos controladores digan si seguimos o traen a otras personas”, afirmó.

Finalmente, sobre el juego de la U, el “Polaco” comentó que “me han gustado algunos pasajes, antes de la pandemia el equipo mostró una dinámica interesante que después de la pandemia no se repitió. A nosotros nos pegó fuerte, nos caímos físicamente mucho, no logramos sostener los partidos y en ese aspecto fue difícil volver a ver el fútbol de las primeras fechas y en el 2021, solo en algunos momentos”.

“Ninguno de nosotros está contento por la manera en que juega nuestro equipo, mentiría si dijera que algún partido nos encantó, en momentos me ha gustado mucho, pero por el momento estamos al debe”, cerró.