En la ruta de su padre: Erling Haaland es presentado en el Manchester City y fija su objetivo

Erling Haaland afirmó este lunes que quiere "ganar trofeos" con el Manchester City, que oficializó la llegada del atacante noruego, con el que espera poder conquistar por fin la Liga de Campeones europea.

"Quiero marcar goles, ganar trofeos, progresar y estoy convencido de que podemos conseguirlo. Esto es un gran cambio para mí y estoy deseando empezar la pretemporada", celebró en un comunicado del club campeón de Inglaterra el hombre de 21 años que hasta ahora era el goleador del Borussia Dortmund alemán.

El Manchester City y el Borussia Dortmund habían anunciado en mayo que habían llegado a un acuerdo para el traspaso del internacional noruego, considerado uno de los mejores de su generación. El jugador se une al equipo que entrena Josep Guardiola por cinco años, hasta 2027.

Haaland estaba en la agenda de varios grandes de Europa, pero eligió el Manchester City, donde su padre, el ex defensa Alf Hinge Haaland, jugó entre 2000 y 2003.

"Es un poco por mi padre, nací en Inglaterra y siempre he sido seguidor del City. Conozco mucho el club. En resumidas cuentas, hay dos cosas (que le convencieron de elegir el Manchester City): me siento allí como en casa y creo que puedo mejorar y extraer lo mejor de mí mismo en el City", explicó Erling Haaland, en una entrevista en vídeo difundida por el club.

"Siempre he visto al City y me encantó cómo lo hicieron en las últimas temporadas. Solo puedes admirar su estilo de juego, entusiasma y genera muchas ocasiones (de gol), lo que es perfecto para un jugador como yo", comentó Haaland, que destacó el trabajo de Guardiola.

"Hay muchos jugadores de clase mundial en este equipo y Pep es uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos, así que creo que estoy en el lugar adecuado para satisfacer mis ambiciones", añadió.

El director deportivo del Manchester City, el español Txiki Begiristain, alabó por su parte la fulgurante progresión del joven delantero, formado en Bryne (Noruega) y que jugó en el Molde de su país, antes de revelarse en el Salzburgo austríaco (2019-2020) y luego brillar en la Bundesliga con el Borussia Dortmund.

