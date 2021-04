La Roja femenina a Tokio 2020: las otras selecciones clasificadas y cuándo es el sorteo

La Selección Chilena logró este martes una histórica clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 , luego de ganar el repechaje frente a Camerún. Será la primera vez que La Roja femenina accede a la cita de los anillos.

La escuadra de José Letelier igualó sin goles en esta jornada frente a las africanas, en el Estadio Arslan Zeki Demirci de Antalya, en Turquía, pero el sábado pasado, en la ida, se impuso por 2-1 en el mismo recinto , resultado global que favoreció a La Roja.

De esta manera, Chile –junto con China que también logró la clasificación este martes– completan el listado de las 12 selecciones que animarán el fútbol femenino en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Alemania, actual campeona olímpica, no se clasificó y no podrá por tanto defender su título en Tokio.

⚽️ The 12 teams headed to the Women's Olympic Football Tournament #Tokyo2020:



🇦🇺 Australia

🇧🇷 Brazil

🇨🇦 Canada

🇨🇱 Chile

🇨🇳 China PR

🇬🇧 Great Britain

🇯🇵 Japan

🇳🇱 Netherlands

🇳🇿 New Zealand

🇸🇪 Sweden

🇺🇸 USA

🇿🇲 Zambia



👀 Official Draw on 21 April at 10:00 CET pic.twitter.com/ja9hV5DkYa