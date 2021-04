Superliga europea: ¿Qué clubes siguen dentro y cuáles dieron un paso al costado?

De los 12 clubes promotores del polémico proyecto, los ingleses –la mitad– anunciaron oficialmente su retirada en bloque. Se sumaron los italianos y el Atlético de Madrid.

Apenas 48 horas después de anunciarse su creación, la polémica Superliga europea ya tambalea luego de la decisión de los clubes ingleses –la mitad de los 12 equipos promotores– de abandonar el proyecto.

Este miércoles se sumaron los tres italianos y el Atlético de Madrid.

Estos 12 elencos pensaban convencer al mundo proponiendo un torneo entre los más ricos, que les aseguraba también ingresos colosales con una participación asegurada en esta Superliga, prácticamente vetada al resto de equipos del continente.

Pero la unidad de los 12 disidentes, liderados por Real Madrid, Juventus y Liverpool, empezó a fracturarse de manera tan espectacular como fue el anuncio de la creación del torneo, en la madrugada del lunes.

¿Qué clubes están dentro?

El anuncio oficial de la Superliga europea fue respaldado por12 clubes; seis ingleses, tres españoles y tres italianos. Sin embargo, los equipos de la Premier League anunciaron oficialmente el martes su retirada en bloque. Este miércoles se sumaron los italianos y el Atlético de Madrid.

Tras su salida, el polémico proyecto sigue siendo respaldado sólo por los siguientes equipos:

LaLiga (España)

Real Madrid

FC Barcelona

¿Qué clubes dieron un paso al costado?

Primero se concretó la retirada del Manchester City , pero sólo unos minutos más tarde los otros clubes ingleses; Liverpool , Manchester United , Tottenham , Arsenal y Chelsea anunciaron que se desentienden del proyecto de creación de una Superliga europea, en varios comunicados emitidos por estos equipos.

El Manchester City Football Club puede confirmar que ha promulgado formalmente los procedimientos para retirarse del grupo que desarrolla planes para una Superliga europea. pic.twitter.com/jlZjKJld34 — Manchester City (@ManCityES) April 20, 2021

Como resultado de haberlos escuchados a ustedes y a la comunidad del fútbol en general durante los últimos días, nos retiramos de la Superliga propuesta.



Cometimos un error y nos disculpamos por ello. https://t.co/mdQSkEeG2x — Arsenal FC Español (@ArsenalEspanol) April 20, 2021

Liverpool Football Club can confirm that our involvement in proposed plans to form a European Super League has been discontinued. April 20, 2021

No participaremos de la Superliga Europea.#MUFC — Manchester United (@ManUtd_Es) April 20, 2021

Confirmamos que hemos comenzado los procedimientos para salir del grupo que se encuentra desarrollando propuestas para la European Super League (ESL). #VamosSpurs ⚪️ #COYS pic.twitter.com/cEg64i2R5U — Tottenham Hotspur (@Spurs_ES) April 20, 2021

Durante la presente jornada, se sumaron Juventus , Inter de Milán , AC Milan y el Atlético de Madrid .

Comunicado sobre el proyecto de la Super League: https://t.co/8mCFL5uWGW pic.twitter.com/uY5bTzrOCA — JuventusFC (@juventusfces) April 21, 2021

Comunicado oficialhttps://t.co/mCSfbRXar4 — Atlético de Madrid (@Atleti) April 21, 2021

Rechazo generalizado

El rechazo ha sido total. Desde los clubes europeos que no adhirieron al proyecto, entre ellos el último campeón continental Bayern Munich , hasta la FIFA y el Vaticano.

El ente rector del fútbol mundial advirtió a los integrantes de la Superliga que "deberán afrontar las consecuencias" , mientras que desde la sede de la Iglesia Católica manifestaron que "el dinero a menudo termina por arruinarlo todo" .

A las instituciones se sumaron Josep Guardiola y Marcelo Bielsa , ambos en contra de la Superliga.

"No es deporte si perder no tiene importancia", destacó Pep. “Lo que le da salud a la competencia es la posibilidad del desarrollo de los débiles, no el exceso de crecimiento de los fuertes”, fueron las palabras del ex DT de La Roja.