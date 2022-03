En la U asumen "problema defensivo" pero continuidad de Escobar no está en duda "por los resultados"

Luis Roggiero, gerente deportivo de Universidad de Chile, conversó con los medios este miércoles, apuntando especialmente a la situación del técnico colombiano luego de los malos resultados.

Luis Roggiero, gerente deportivo de Universidad de Chile , conversó con los medios este miércoles en conferencia de prensa, apuntando –entre otras cosas– a la situación del técnico Santiago Escobar luego de una seguidilla de malos resultados, incluida la goleada que sufrieron los azules en el Superclásico ante Colo Colo .

“Hoy no corresponde hablar de nombres de entrenador. En ninguna de las reuniones con él se le ha condicionado por los resultados”, comenzó Roggiero.

“La situación actual del cuerpo técnico es que está trabajando y ejerciendo en plenitud. Es evidente que tenemos un problema defensivo, pero no giran alrededor de unos dos o tres jugadores. Se tiene que corregir y se está trabajando”, continuó.

En ese sentido, el gerente deportivo apuntó a los jugadores que llegaron al CDA y al plantel que se conformó para esta temporada.

“Hoy no nos tenemos que lamentar por quién no llegó, sino que enfocarnos en lo que tenemos. Vamos teniendo indicadores internos que nos indican lo que debemos mejorar como equipo”, expresó.

“Hemos incorporado 10 jugadores. El que se genere dinámica de grupo necesita tiempo. Hemos tenido 5 partidos. El tiempo de trabajo va a ir permitiendo un funcionamiento de equipo”, argumentó.

Además, destacó que “la conformación del plantel responde en identificar perfiles que nos puedan acercar a un modelo de juego. Estamos satisfechos con los que hemos traído. Siempre va a estar la aspiración de completar el plantel, pero esto es cosa de tiempo”.

Agencia Uno Lee También > Hinchas de la U pierden la paciencia y piden la salida de Escobar (incluido Mauricio Pinilla)

Finalmente, acerca de su desempeño como gerente deportivo, aseguró que “yo soy el más exigente conmigo mismo, y eso me marca el día a día. Tener una exigencia externa de un club grande como la U. Sabemos que vivimos en un entorno de exigencia constante”.

“Sé perfectamente dónde estoy. Es un club histórico que tampoco viene de una dinámica favorable. Para salir de ésta necesitamos paciencia y unidad, para no tomar decisiones apresuradas”, agregó.

“Yo he evolucionado y he crecido. Me he preocupado de capacitarme y formarme. Mi rol aquí es para que tomemos mejores decisiones, tengamos procesos sólidos de trabajo y así alejarnos de la improvisación”.