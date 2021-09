"El VAR para qué está": El reclamo de Arturo Vidal por supuesto penal no revisado ante Brasil

El volante de La Roja aseguró que Casemiro lo golpeó dentro del área, una jugada que marcó el final del compromiso en el Estadio Monumental.

Chile no pudo ante Brasil la noche de este jueves en el Estadio Monumental y se inclinó por la cuenta mínima, en el primer partido de la fecha triple de las Clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Con este resultado, La Roja permanece en el séptimo lugar de la tabla con 6 puntos , fuera de la zona de clasificación a la próxima Copa del Mundo.

Dos bajas para Chile: Los jugadores que no podrán estar frente a Ecuador por suspensión

Tras el compromiso, Arturo Vidal lamentó la derrota y reclamó por la jugada que marcó el final del partido, asegurando que Casemiro lo golpeó dentro del área, pero el árbitro peruano Diego Haro no sancionó ni revisó el VAR.

“De verdad que es triste perder así. Creo que merecíamos mucho más, hicimos un gran partido, el primer tiempo fuimos superiores. No aprovechamos las oportunidades y contra una selección tan fuerte como la de Brasil, si le das una te marcan y te ganan el partido”, afirmó el “King” a la transmisión del encuentro.

“Nos vamos tristes, esperamos dar vuelta rápido la página y prepararnos para Ecuador y Colombia que son puntos importantes”, agregó.

Sobre la polémica que se registró a los 87 minutos de juego, aseguró que Casemiro “me pega. Cómo la gente no se va a molestar o los que están viendo, el VAR para qué está, no entiendo. De verdad que después uno les dice algo y lo multan, lo castigan, es una locura. Me tocó claramente adentro, era penal, pero bueno, así estamos”, sin querer profundizar en estos dichos para evitar una amonestación por parte de la Conmebol.