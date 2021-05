Xavi Hernández: “Vidal es uno de los mejores centrocampistas de la última década”

El ex futbolista español también habló de Alexis, Claudio Bravo y la Selección Chilena.

El ex futbolista español Xavi Hernández, campeón del mundo en Sudáfrica 2010 y actual entrenador del Al-Sadd de Qatar, conversó con ESPN Chile y, entre otras cosas, destacó a los chilenos Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Claudio Bravo, quienes pasaron por el FC Barcelona. También habló de La Roja .

Acerca del “King”, Xavi expresó que tiene “mucha personalidad, estamos hablando de uno de los mejores centrocampistas de la última década quizás y ha marcado diferencias donde ha ido. El otro día leí además que de diez ligas ha ganado nueve, eso significa que es un ganador”.

“Yo no he podido coincidir con él, pero me han dicho los compañeros en Barcelona que fue ejemplar en su etapa en el Barça”, agregó.

Sobre Bravo y Sánchez, en tanto, señaló que “han ganado Copas América, han competido en Mundial muy bien y realmente han sido dos ejemplos, tanto Claudio como Alexis, dos ejemplos de adaptación al Barça, que no es fácil”.

Sobre el paso de ambos por el Camp Nou, el español recordó que “Claudio ya llegó con más edad que Alexis, está claro. Claudio era serio, era trabajador, era profesional, tenía esa capacidad de liderazgo incluso”.

Finalmente, sobre La Roja, Xavi destacó que “en la última década Chile ha sido un equipo muy difícil de competir contra ellos, muy difícil. La generación de los Isla, Jara, Medel, Alexis, Vidal, Aránguiz, muy difícil, muy competitivos, técnicamente muy bien dotados, físicamente con mentalidad ganadora. Realmente era un equipo muy, muy bueno”.